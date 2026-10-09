"SPREMAN DA SE NADMEĆE SA BILO KIM, SA NJIM NE MOŽEŠ DA SE MERIŠ" Moćna poruka Tome Nikolića o Vučiću koju blokaderi ne razumeju

NEKADAŠNjI predsednik Srbije poručio da Vučićevi protivnici moraju da pokažu više znanja, rada i ljubavi prema zemlji

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Nekadašnji predsednik Srbije i prvi predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Tomislav Nikolić izjavio je danas da je 25. oktobar dan kada Srbija odlučuje da li će da nastavi dalje podignute glave ili će, vezanih očiju, da ponovi skok u bunar iz 2000. godine i istakao da će naprednjaci pobediti na izborima.

– Odlučujemo da li ćemo da nastavimo da ozbiljno razvijamo Srbiju u miru ili da je bez kapetana bacimo u nemirno more koje će je razbiti o stene. Imamo iskustvo iz 2000. godine, da vas podsetim, mlađe da uputim, i tada je bio isti slogan: samo da mu vidimo leđa, da ga smaknemo, a posle ćemo sa strancima da se dogovaramo kako da učimo šta je država i kako se ona vodi. Skupo smo platili lekciju – rekao je on obraćajući se na velikom predizbornom skupu liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ u Kragujevcu.

Dodao je da je Srbija tek 12 godina kasnije počela da se oporavlja od nepromišljenog poteza koji je, kako je naveo, na vlast doveo nesposobne pustahije koje su upropastile sve čega su se dotakle.

Ocenio je da bi još jedna takva greška vratila Srbiju u 20. vek.

– Smatraju da nismo naučili ništa. Podmeću nam istovetnu situaciju, samo što su ovog puta ušli i u škole i iz njih izveli đake. Nas Kragujevčane istorija uči da strepimo kada našu decu izvode iz škole. Scenaristi nisu Srbi. Srbinu ne bi palo na pamet da koristi decu. Okreću ih protiv svih, čak i roditelja, protiv svega, pa čak i protiv svog obrazovanja, svoje budućnosti. Scenaristi su sastavili poslaničku listu za koju kažu da je studentska. Na kom fakultetu studira i kako se zove njihov kandidat za predsednika Vlade, ministra, gde studiraju desetine hiljada onih koji bi potom preuzeli odgovorne funkcije širom Srbije? – zapitao je on.

Rekao je da su scenaristi oni koji bi da blokiraju srpske i Vučićeve uspehe i da bi najsrećniji bili da ga nema, da nestane na bilo koji način.

– Šta su blokirači? Statisti za jednokratnu upotrebu. Ne postoji država u kojoj studenti odlaze u inostranstvo samo zato što žele da završe fakultet, samo zato što ne znaju da li će ih blokirači sprečiti da uđu u zgradu baš u vreme ispita i otići sa profesorima da ruše Vučića. Danas se to zbog blokirača dešava u našoj Srbiji – istakao je Nikolić.

Naveo je da budućnost ne dolazi iznenada, nekontrolisano i sama od sebe, već je mi donosimo onako kako biramo danas i uvek dobijamo ono što smo izabrali.

Prema njegovim rečima, izbori nisu formalnost, već čin savesnih građana.

– To je trenutak kada se svako od nas oslanja na savest i razum i kaže: odgovaram svojim potomcima za svaki krug koji danas stavim na listi. Izbori nisu ni trka u kojoj pobeđuju fizički najspremniji i koja se završava kad poslednji takmičar prođe kroz cilj. Završetkom izbora počinje život koji si izabrao – rekao je on.

Građanima je poručio da zato, pre nego što odluče o sudbini Srbije, pogledaju oko sebe, svoju decu i roditelje i zapitaju se da li oni zaslužuju da žive dobro i bolje ili da žive u paklu koji bi se stvorio zbog nepromišljenosti, neozbiljnosti i igranja sa narodom, državom i budućnošću.

Istakao je da u toj odluci nema mesta za ravnodušnost jer je, kako je rekao, ravnodušnost već glas za propast.

– Mi dobro znamo šta smo izgubili kada smo prepustili sudbinu onima koji nisu voleli ovu zemlju. Zato danas ne možemo da se pozivamo na iluziju da će neko drugi umesto nas raspetljati konce. Odgovornost je na nama, ovde i sada – naglasio je on.

Prema njegovim rečima, oni koji bi da pobede Aleksandra Vučića moraju da imaju više znanja od njega, da budu inteligentniji, vredniji, da ustaju pre svih, a ležu posle svih i moraju makar malo više da vole Srbiju.

– Ne smeš da ispunjavaš ničije naloge, osim naloga svog naroda i svojih građana. Moraš u interesu Srbije da kažeš popu pop, a bobu bob. Da bi ga pobedio, moraš makar u nečemu da budeš bolji od njega. Spreman je da se nadmeće sa bilo kojim svojim suparnikom u bilo čemu, naročito po temama bitnim za naš narod i državu. Ali niko od njih, očigledno, ne sme na sučeljavanje zato što se bore protiv Vučića, a ne bore se za Srbiju – istakao je on.

Poručio je naprednjacima da će da pobede i ovaj put, samo da budu dostojni svog predvodnika i da ne dozvole da se njegov ugled umanji zbog nekih od njih.

– Samo ga sledite u zajedničkoj borbi. Ne tražim da zaboravite probleme, tražim da pogledate šta je urađeno, ko je radio i ko ima snagu da nastavi. Podignite glavu, uspravite se, da nastavimo ono što smo započeli. Da svakog dana uradimo jedan, makar jedan posao, da rešimo makar jedan problem, da Srbija bude još bolja – rekao je Nikolić.

(24 sedam)