Prekipelo mu: Velika zvezda Madriđana donela najvažniju odluku!
Tako je moralo da bude.
Nova bura digla se u Madridu, ali u crveno-belom delu španske prestonice. Glavni akter je, kao i prethodnih meseci - Hulijan Alvarez.
Argentinski reprezentativac i napadač Atletika je, prema saznanjima portala "Relevo", doneo važnu odluku i prekinuo višegodišnju saradnju sa menadžerom Fernandom Igaldom. S druge strane, njegova porodica čini sve da pronađe novog agenta, koji će biti od velikog poverenja i ubedljiviji nego njegov prethodnik.
Ceo metež oko "slučaja Alvarez" nastao je posle propalog transfera u Barselonu. Bivši igrač Mančester sitija je bio toliko ubeđen da spakuje kofere i ode u Kataloniju do te mere da je i na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi, gde je igrao i izgubio finale, pred medijima jasno izjavio da želi da se preseli iz Madrida.
Uprkos velikim naporima čelnika Barselone, kao i samog igrača, da ga angažuju, vrhuška madridskog Atletiko ekspresno je reagovala i stavile "rampu" na prelazak "gaučosa" u tabor direktnog rivala, uz gradskog protivnika Real, u trci za trofeje.
Posle toga je Alvarez izjavama izazvao gnev kod navijača Atletika, koji su mu od tada stalno zviždali na predstavljanju pred sve utakmice. Vrhunac je usledio pošto se rukovodstvo Madriđana naljutilo i poručilo Igaldovoj agenciji i samom agentu da im je zabranjen ulaz u klupski trenažni centar u Mahadahondi.
Na taj način prekinut je svaki kontakt između igrača i menadžera.
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