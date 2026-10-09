Drama ćerke Luisa Enrikea završena sa smrtnim ishodom

ĆERKA trenera PSŽ-a, Luisa Enrikea učestvovala u teškoj saobraćajnoj nesreći u Španiji

Foto Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

Sira Martinez, bila je učesnica saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom koja se dogodila u Španiji. Ova 26-godišnja jahačica konja prošla je bez povreda, kao i vozač automobila u kojem se nalazila, dok je motociklista preminuo na mestu nesreće.

Prema navodima medija, automobil kojim je upravljao britanski jahač, Sirin kolega, sudario se sa motociklom u četvrtak uveče, na području mesta Oliva, nedaleko od Valensije.

Ekipe hitne pomoći ubrzo su stigle na mesto nesreće, ali motociklisti nije bilo spasa. Medicinsko osoblje moglo je samo da konstatuje smrt, dok su Sira Martinez i vozač automobila prošli bez povreda.

Španski mediji prenose da je vozač automobila bio negativan na testovima na alkohol i narkotike. Ipak, nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzroci sudara.

Sira Martinez ima 26 godina i bavi se konjičkim sportom, u kojem se smatra perspektivnom takmičarkom. Vest o nesreći privukla je pažnju javnosti zbog njenih rodbinskih odnosa sa Luisom Enrikeom, nekadašnjim selektorom Španije i aktuelnim fudbalskim trenerom.

Podsetimo, španski stručnjak je 2019. godine ostao bez ćerke Šane, koja je preminula sa samo devet godina zbog teške bolesti.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“