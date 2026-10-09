"Bomba" na Banovom brdu: Nemanja Radonjić u Čukaričkom
Nemanja Radonjić je izabrao klub posle rastanka sa Crvenom zvezdom.
Nemanja Radonjić karijeru nastavlja u Čukaričkom. Doskorašnji fudbaler Crvene zvezde potpisao je ugovor do kraja sezone, potvrđeno je Novostima.
Klub sa Banovog brda je u kratkom periodu doveo dva bivša reprezentativaca Srbije, Radonjića sada i nedavno Lazara Markovića.
Nekadašnji fudbaler Marseja će po drugi put u karijeri obući dres Čukaričkog. Prvi put je nosio dres kluba sa Banovog brda u sezoni 2016/2017. U prvom mandatu u Čukaričkom odigrao je 27 mečeva i postigao četiri gola, a dobre partije su ga preporučile crveno-belima, pa kasnije i evropskim velikanima.
Osim ova dva srpska kluba, u inostranstvu je nosio dresove Rome, Marseja, Torina, Benfike, Herte i Majorke.
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