Hapšenja i istraga

MOTKOM POVREDIO ŽENU: Motiv napada u Leskovcu nepoznat

Игор Митић
Igor Mitić

09. 10. 2026. u 16:50

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Dvadesetogodišnji mladić iz Leskovca napao je sredovečnu ženu i naneo joj težu povredu tako što je motkom udario u predelu glave.

МОТКОМ ПОВРЕДИО ЖЕНУ: Мотив напада у Лесковцу непознат

I. Mitić

Incident se dogodio, juče oko podneva u ovom gradu, u dvorištu porodične kuće povređene žene. U trenutku napada ona je navodno bila okrenuta leđima, pa nije uspela da se zaštiti od napadača, a njegovi motivi još uvek nisu poznati.

Policija je potvrdila incident, kao i to da se radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja. Ženi je ukazana pomoć u Službi urgentne medicine leskovačke Opšte bolnice.

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