MOTKOM POVREDIO ŽENU: Motiv napada u Leskovcu nepoznat
Dvadesetogodišnji mladić iz Leskovca napao je sredovečnu ženu i naneo joj težu povredu tako što je motkom udario u predelu glave.
Incident se dogodio, juče oko podneva u ovom gradu, u dvorištu porodične kuće povređene žene. U trenutku napada ona je navodno bila okrenuta leđima, pa nije uspela da se zaštiti od napadača, a njegovi motivi još uvek nisu poznati.
Policija je potvrdila incident, kao i to da se radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja. Ženi je ukazana pomoć u Službi urgentne medicine leskovačke Opšte bolnice.
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