MOTKOM POVREDIO ŽENU: Motiv napada u Leskovcu nepoznat

Dvadesetogodišnji mladić iz Leskovca napao je sredovečnu ženu i naneo joj težu povredu tako što je motkom udario u predelu glave.

I. Mitić

Incident se dogodio, juče oko podneva u ovom gradu, u dvorištu porodične kuće povređene žene. U trenutku napada ona je navodno bila okrenuta leđima, pa nije uspela da se zaštiti od napadača, a njegovi motivi još uvek nisu poznati.

Policija je potvrdila incident, kao i to da se radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja. Ženi je ukazana pomoć u Službi urgentne medicine leskovačke Opšte bolnice.