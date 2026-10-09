ŠAKA JADA! Desetak blokadera pokušalo da blokira Kragujevac, malo je reći da im nije uspelo!
U KRAGUJEVCU se danas održava veliki predizborni skup Srpske napredne stranke i liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.
Veliki broj građana okupio se u hali „Jezero“, dok su pristalice pred početak skupa ispunile i okolne ulice, čekajući da uđu.
Očekivano, desetak blokadera pokušalo je da blokira grad. Taj pokušaj, međutim, nije sprečio dolazak građana na predizborni skup – puna hala „Jezero“ dočekala je Aleksandra Vučića.
Dok je malobrojna grupa pokušavala da omete okupljanje, građani su pristizali na skup i zauzimali mesta u hali. Pokušaj blokade nije zaustavio održavanje predizbornog skupa niti sprečio pristalice da prisustvuju obraćanju nosioca liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.
24sedam.rs
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