ŠAKA JADA! Desetak blokadera pokušalo da blokira Kragujevac, malo je reći da im nije uspelo!

U KRAGUJEVCU se danas održava veliki predizborni skup Srpske napredne stranke i liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

Foto: printskrin/24sedam.rs

Veliki broj građana okupio se u hali „Jezero“, dok su pristalice pred početak skupa ispunile i okolne ulice, čekajući da uđu.

Očekivano, desetak blokadera pokušalo je da blokira grad. Taj pokušaj, međutim, nije sprečio dolazak građana na predizborni skup – puna hala „Jezero“ dočekala je Aleksandra Vučića.

Dok je malobrojna grupa pokušavala da omete okupljanje, građani su pristizali na skup i zauzimali mesta u hali. Pokušaj blokade nije zaustavio održavanje predizbornog skupa niti sprečio pristalice da prisustvuju obraćanju nosioca liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

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