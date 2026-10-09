Oglasio se direktor kluba: Istina je, Zvezda je htela Brazilca
Ipak, zvanične ponude nije bilo
Generalni direktor moskovskog Spartaka, Sergej Nekrasov, potvrdio je da je postojalo ozbiljno interesovanje Crvene zvezde za brazilskog fudbalera Markinjosa, posebno nakon što je Dejan Stanković seo na klupu srpskog šampiona.
Prvi operativac moskovskih crveno-belih je u razgovoru za „Sport ekspres“ otkrio da je beogradski klub pratio situaciju oko brzonogog krilnog napadača.
– Markinjos je stigao u Spartak prateći Stankovića iz Ferencvaroša, ali je po mom mišljenju u Moskvi dostigao potpuno novi nivo. Postojalo je interesovanje za njega, i to ne samo od strane Crvene zvezde tokom Dekijevog boravka tamo. Da, bilo je dosta interesovanja iz Srbije, ali nisam čuo da je Markinjos zaista ozbiljno razmatrao tu opciju – izjavio je Nekrasov.
Brazilac je u Moskvu došao u leto 2024. godine iz Budimpešte u transferu vrednom oko pet miliona evra, nakon što je sa Stankovićem prethodno osvojio šampionsku titulu u Mađarskoj. Nakon što je u decembru 2025. ponovo preuzeo Crvenu zvezdu, pojavile su se informacije da bi Markinjos mogao njegovim stopama.
Prema tadašnjim navodima medija, Zvezda je navodno pripremala ponudu od pet miliona evra uz bonuse i platu za igrača od oko dva miliona godišnje, dok su čelnici Spartaka cenili Brazilca na najmanje osam miliona evra. Ipak, generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić javno je demantovao te navode, a potom je i agent igrača Aleksandar Samu poručio da zvanične ponude nije bilo.
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