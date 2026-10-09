PRED NAMA JE TEŠKA BITKA, ALI MORAMO POBEDITI: Vučić poslao moćnu poruku biračima pred 25. oktobar

NOSILAC liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se 25. oktobra, za kada su raspisani vanredni parlamentarni izbori, vodi odsudna, odlučujuća bitka i da će biti najteža do sada, i to ne zato što se ta lista suočava sa nekim ko je mnogo pametniji, bolji i uspešniji od nekih prethodnih protivnika, već zato što je velika sila spolja udarila na Srbiju.

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– Ta bitka će biti najteža bitka do sada. Ne zato što se suočavamo sa nekim ko je mnogo pametniji, mnogo bolji, mnogo uspešniji od nekih prethodnih protivnika. Ne, već zato što je velika sila udarila na našu zemlju. Velika sila spolja, jer tačno je: nisu ovde i u ovoj zemlji smislili da nam decu, đake, studente izvode iz škola – kazao je Vučić na velikom predizbornom skupu izborne liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ u Kragujevcu, dok su ga okupljeni prekidali skandirajući „Pobeda“ i „Aco, Srbine“.

Istakao je da su njegovi politički protivnici pokušali da sruše Srbiju u prethodne dve godine, ne samo da podele porodice, da odvoje decu od roditelja i da sruše sve vrednosti, kako ne bi odlučivali građani, već nekakvi plenumi.

– Kako niko ne bi znao ko je, a da im na pamet ne padne da građanima polažu račune. Izaći će na neku debatu, ali sa mnom nikada neće, ne jer misle da sam bolji od njih, već jer hoće vama da kažu da im na pamet ne pada da građanima polažu račune i da nekome odgovaraju. I to je ono što je najopasnije – istakao je Vučić.

Naglasio je da u Šumadiji, Raškom i Rasinskom okrugu „nisu kamen na kamenu ostavili“, kao ni u Kolubarskom, Moravičkom i drugim okruzima u Srbiji.

– Nijednu nam fabriku u životu ostavili nisu. I ono što je ostalo, to je više preživljavalo nego što je živelo. Kragujevac danas, sa manje stanovnika, ima 14.000 zaposlenih više nego u to vreme. A da li je dobro? Pa nije. Nije nikada dovoljno dobro – naveo je.

Vučić je ukazao na razliku između današnjeg vremena i vremena prethodne vlasti.

– Obratite pažnju na njihov najnoviji spot, mračan, baš kao što su i oni. Ali da sve to ostavim po strani: pogledajte od kada vam oni računaju vreme. Od 2012, jer za njih je idealno vreme bilo pre 2012, jer tada su mogli da kradu, pljačkaju, razaraju i uništavaju našu otadžbinu. I zato žele povratak na vlast oni isti koji su u toj pljački učestvovali – kazao je Vučić.

On je, pre nego što se obratio, pozdravljen ovacijama „Vučić Aleksandar“, „Aco, Srbine“ i „Pobeda“, a dok je izlazio na binu, puštena je pesma „Ruzmarin“.

Navodeći da Tomislava Nikolića poznaje 33 godine i da su bili zajedno na bezbroj mitinga i skupova, Vučić je kazao da nikada u te 33 godine nije doživeo atmosferu kao večeras u Kragujevcu, u hali „Jezero“.

– Beskrajno hvala. Beskrajno hvala, Šumadijo. Beskrajno hvala, Kragujevac – rekao je Vučić.

(24 sedam)