"On nas uči kakva će se košarka igrati za 10 godina!" Janakopulos ne skriva oduševljenje novim trenerom
Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos napisao je na društvenim mrežama da trener kluba Željko Obradović uči ljude košarci kakva će se igrati u narednih 10 godina.
Janakopulos se oglasio posle starta Panatinaikosa 4-0 u Evroligi, što klubu nije uspelo još od sezone 2007/08. Panatinaikos je igrao sve četiri utakmice kod kuće na startu Evrolige i redom je pobeđivao Pariz, Asvel, Makabi i Fenerbahče.
- Ogromno je zadovoljstvo gledati kako se gradi nešto tako veliko, da logično nikad više neće biti razloga da se sedi pored terena, ni pod kojim okolnostima, Verujem da je ovo najzdravija organizacija ikada i da će ova godina, bez obzira na rezultate, biti sezona o kojoj ćemo pričati našim unucima i drhtati od jeze. Obradović nas uči kako će se košarka igrati narednih 10 godina - napisao je Janakopulos na društvenim mrežama.
U prvom mandatu na klupi Panatinaikosa, od 1999. do 2012. godine, Obradović je predvodio "zelene" do pet pehara u Evroligi.
Panatinaikos u narednom kolu Evrolige, 13. oktobra, gostuje Partizanu, na čijoj je klupi u drugom mandatu Obradović sedeo od 2021. do 2025. godine.
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