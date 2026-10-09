VUČIĆ NAJAVIO SMENE I RAST PLATA I PENZIJA: Odlazi više od polovine lokalnih funkcionera, ministri posebno na udaru!

NOSILAC liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će, ako ta lista pobedi na izborima, više od 50 odsto funkcionera u lokalnim samoupravama otići sa vlasti, a da će među ministrima, kako kaže, promene biti još veće.

Foto: printskrin TV Informer

– Svi koji su bili na vlasti neće više biti na vlasti. Više od 50 odsto ljudi na lokalu moraće da ode sa vlasti, da ih zamenimo drugim i novim ljudima. Da ih zamenimo ljudima koji žele da slušaju građane i da vode računa i da pokažu brigu prema građanima. Isti je slučaj i sa ministrima, gde će promene biti još veće – rekao je Vučić.

Poručio je da Srbija mora da sačuva samostalnost i vojnu neutralnost, da sami donosimo odluke, da čuvamo svoju zemlju i da nam vojska napreduje.

– Moramo da rešavamo problem sa vodosnabdevanjem u celoj Srbiji, konačno da rešavamo pitanje kanalizacije za sve naše gradove i za sva naša sela. I konačno, ono što moramo da uradimo, to su zdravstveni objekti, i to ne samo u velikim gradovima, već u svim mestima širom Srbije. I za to već pripremamo novac i to ćemo u najkraćem mogućem roku da uradimo. I kada to kažem, u martu, aprilu kreće prva faza ovde u Kragujevcu, druga faza 2029–2032, da to bude „spejs šatl“ šumadijski – rekao je Vučić.

Dodao je da će biti završena i severna obilaznica oko Kragujevca i da će se graditi brza saobraćajnica od Vučkovice prema Mrčajevcima, kako bi Kragujevac, kao srce Srbije, bio spona između Koridora 10 i Koridora 11.

– Hoću da dovodimo i nove investitore. Danas je Kragujevac inovacioni distrikt, danas je Kragujevac najmoderniji, najnapredniji grad u našoj zemlji po tom pitanju. Hoćemo još data centara, hoćemo još superkompjutera ovde, ali hoćemo pre svega da se pokaže briga prema običnom čoveku i u Kragujevcu i u Batočini, u Lapovu, u Rači, u Kniću i u svakom šumadijskom mestu, u Aranđelovcu. Hoću da završimo „Vožd Karađorđe“, jer kad dođe do Aranđelovca, onda ide do Rače, pa do Despotovca, pa do Bora. Eto još jednog važnog i odličnog puta za Kragujevac i povezivanje i sa istokom Srbije – rekao je Vučić.

Dodao je da je danas prosečna plata u Kragujevcu 992 evra, a da će, ukoliko dobije podršku da bude premijer, kako kaže, do kraja mandata sledeće vlade prosečna plata u Kragujevcu biti 1.500 evra.

Naveo je da će u januaru prosečna penzija u Srbiji biti 520 evra i istakao da bi želeo da pre kraja njegovog mandata kao premijera penzija bude veća od 750 evra.

– Hoću da kažem vama, penzionerima, za vas imam jednu posebnu poruku – samo razmislite o jednoj stvari: čak i kada dođu da vas ucenjuju, „nemoj, bako, nemoj, deko, nemoj, majko, nemoj, oče“, vi svima samo recite... I da znate, svojim glasom za Ujedinjenu Srbiju štitite i čuvate svoje unuke i praunuke i njihovu budućnost. Tim glasom i glasom za Ujedinjenu Srbiju garantujete njima budućnost. Ne samo sebi, već njima, svojoj deci, svojim unucima, svojim praunucima – istakao je Vučić.

Govoreći o onome što će se desiti ukoliko na izborima pobedi Studentska lista, osvrnuo se na promenu vlasti 5. oktobra 2000. godine i naveo da je preduslov međunarodne zajednice za pomoć tadašnjoj opoziciji bio da ona prihvati otcepljenje Crne Gore od državne zajednice.

– Oni su sve to znali unapred, sve su to potpisali unapred, sve su to potpisali unapred i prihvatili, a onda nam je otišla Crna Gora, a onda su zapadnjaci priznali nezavisno Kosovo i izgubili smo 500.000 radnih mesta – rekao je Vučić.

Upitao je šta će biti cena sutra, ukoliko pobedi Studentska lista, osim što će ljudi, kako kaže, ponovo ostati bez fabrika, penzija i plata.

– Šta će cena da bude? Gubićemo dalje, uzimaće nam i Vojvodinu, tražiće i dalje da priznamo i formalno nezavisno Kosovo, da uvodimo sankcije Ruskoj Federaciji, a mi koji pitamo narod, koji pitamo vas, hoćemo samo da vodimo srpsku politiku, bez diktata spolja, da mi odlučujemo kome uvodimo, a kome ne uvodimo sankcije, da čuvamo prijatelje, da čuvamo svoju zemlju i Kosovo i Metohiju u Srbiji. I ja se samo pitam, dragi prijatelji, kako je moguće da to ljudi ne vide? Kako je moguće da ne vide? Pa Aljbin Kurti je direktno podržao Studentsku listu, Nenad Rašić, Rada Trajković, kako je moguće da nekome u Srbiji to nije jasno? – upitao je Vučić.

Naveo je da je slogan Studentske liste „Mi znamo kako“ bio i slogan bivšeg crnogorskog predsednika Mila Đukanovića i ocenio da tako Studentsku listu ponižavaju i zapadnjaci, jer im ne daju čak ni da sami nešto smisle.

24sedam.rs