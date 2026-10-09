Propuštena prilika za beg iz opasne zone: Srđan Blagojević i Akron doživeli novi poraz

SRPSKI trener propustio priliku da pobegne iz zone ispadanja.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Srđan Blagojević i njegov Akron izgubili su u 10. kolu Premijer lige Rusije od Rostova sa 1:0 i ostali su opasnoj zoni.

Domaćin je poveo u idealnom trenutku. Igrao se drugi minut nadoknade prvog poluvremena kad je Ivan Komarov pogodio za prednost.

Ispostavilo se da je ovo bio konačan rezultat utakmice, iako je Rostov u 48. minutu povisio na 2:0, ali je pogodak Timura Sulejmanova poništen zbog ofsajda.

Za goste je ceo meč odigrao Slobodan Tedić, dok je Milutin Vidosavljević priliku dobio u 63. minutu. Aleksa Đurasović nije ulazio u igru.

Tim iz Toljatija je na 13. mestu na tabeli sa osam bodova i ta pozicija vodi u baraž za opstanak. Rostov je deveti sa 11 bodova.

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