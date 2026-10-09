Još dva koraka do titule: Laslo Đere u polufinalu turnira u Španiji!
SRPSKI teniser na dva koraka do titule u Španiji!
Laslo Đere pobedio je Hinjeka Bartona sa 6:3, 7:5 i plasirao se u polufinale čelendžera u Vileni (Španija).
Trenutno 179. na ATP listi je prvi set prelomio u finišu kad je napravio dva vezana brejka.
U drugom setu su teniseri bili sigurni na svoj servis sve do 12. gema kad je 31-godišnjak iz Sente iskoristio drugu meč loptu i slavio je posle 77 minuta.
Laslo Đere će u polufinalu igrati protiv Pedra Martineza. U drugom se sastaju Džek Pinigton Džons i Danil Glinka.
BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića
Preporučujemo
Dan pošto je osuđen: Džaka napravio novi skandal! Srbomrzac urlao zbog ovoga (VIDEO)
09. 10. 2026. u 17:51
Senzacija u Šangaju! Jedan od glavnih favorita izbačen sa turnira
09. 10. 2026. u 09:24
Novak Đoković ispao na startu mastersa u Šangaju
09. 10. 2026. u 13:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ŠTA OVO BI? Embid se izblamirao kao nikada do sada! (VIDEO)
DEBI Lebrona Džejmsa za Filadefliju nije jedina stvar koja je privukla pažnju sa sinoćnjeg meča Netsa i Seventisiksersa (114:110).
09. 10. 2026. u 16:36
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)