Još dva koraka do titule: Laslo Đere u polufinalu turnira u Španiji!

SRPSKI teniser na dva koraka do titule u Španiji!

Foto: Daniel LEAL / AFP / Profimedia

Laslo Đere pobedio je Hinjeka Bartona sa 6:3, 7:5 i plasirao se u polufinale čelendžera u Vileni (Španija).

Trenutno 179. na ATP listi je prvi set prelomio u finišu kad je napravio dva vezana brejka.

U drugom setu su teniseri bili sigurni na svoj servis sve do 12. gema kad je 31-godišnjak iz Sente iskoristio drugu meč loptu i slavio je posle 77 minuta.

Laslo Đere će u polufinalu igrati protiv Pedra Martineza. U drugom se sastaju Džek Pinigton Džons i Danil Glinka.

BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića