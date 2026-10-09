Tenis

Još dva koraka do titule: Laslo Đere u polufinalu turnira u Španiji!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

09. 10. 2026. u 20:50

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SRPSKI teniser na dva koraka do titule u Španiji!

Још два корака до титуле: Ласло Ђере у полуфиналу турнира у Шпанији!

Foto: Daniel LEAL / AFP / Profimedia

Laslo Đere pobedio je Hinjeka Bartona sa 6:3, 7:5 i plasirao se u polufinale čelendžera u Vileni (Španija).

Trenutno 179. na ATP listi je prvi set prelomio u finišu kad je napravio dva vezana brejka. 

U drugom setu su teniseri bili sigurni na svoj servis sve do 12. gema kad je 31-godišnjak iz Sente iskoristio drugu meč loptu i slavio je posle 77 minuta.

Laslo Đere će u polufinalu igrati protiv Pedra Martineza. U drugom se sastaju Džek Pinigton Džons i Danil Glinka.

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