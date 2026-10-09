TRAMP ZARIO "NOŽ U LEĐA" EVROPI: Rusija će isporučiti više miliona tona dizela SAD i svetskom tržištu

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je u razgovoru sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom dogovorena isporuka više miliona tona dizel-goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište, ocenjujući da će to dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta.

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Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još 500.000 tona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu.

Prema njegovim rečima, Rusija bi, u zavisnosti od stanja svojih rafinerija, u kratkom roku trebalo da isporuči dodatna tri miliona tona dizel-goriva.

-Između naše potpune kontrole nad Ormuskim moreuzom i ove velike najave o ruskim energentima, cene dizela za Amerikance, ali i za ceo svet, brzo će i rekordno pasti, poručio je Tramp.

On je istakao da mu je jedan od glavnih prioriteta snižavanje cena za američke građane, posebno poljoprivrednike, stočare i kamiondžije.

Nafta Brent premašila cenu od 103 dolara po barelu, WTI blizu 92 dolara

Cena nafte Brent iznosila je danas oko 103 dolara po barelu, dok je američka sirova nafta WTI dostigla gotovo 92 dolara.

Rast rizika po snabdevanje nadjačao je privremeno smirivanje zabrinutosti nakon najave da Sjedinjene Američke Države neće eskalirati sukob sa Iranom tokom ovog meseca, preneo je Trejding ekonomiks.

Troškovi transporta nafte tankerima kroz Persijski zaliv dostigli su rekordne nivoe, dok je saobraćaj kroz Ormuski moreuz opao nakon što su pomorske agencije prijavile niz napada na plovila u tom području.

Sukob na Bliskom istoku nastavio je da remeti proizvodnju članica Organizacije zemalja izvoznica nafte i njihovih saveznika (OPEK plus), ograničavajući isporuke sirove nafte glavnim rafinerijskim centrima.

Dodatni pritisak na tržište stvorili su podaci američke Uprave za energetske informacije (EIA), prema kojima su zalihe u strateškim rezervama nafte SAD pale blizu rekordno niskog nivoa.

Istovremeno, uragan Isaias primorao je operatere u Meksičkom zalivu da obustave više od 60 odsto proizvodnih kapaciteta za sirovu naftu u tom regionu.

Ovi poremećaji nadjačali su kratkotrajni pad cena nakon što je američki predsednik Donald Tramp nagovestio da Iran neće biti meta američkih udara pre međuizbora u SAD, zakazanih za 3. novembar.

Tanjug

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