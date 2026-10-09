Torte i kolači

FERERO KUGLICE: Sa napolitankama i eurokremom

Milena Tomasevic

09. 10. 2026. u 11:00

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Mlevene napolitanke, lešnici i kremasti Eurokrem čine savršenu kombinaciju, dok čokoladni preliv sa lešnicima daje ovim malim zalogajima posebnu čar.

ФЕРЕРО КУГЛИЦЕ: Са наполитанкама и еурокремом

FOTO: Novosti

Sastojci

Za kuglice:

  • 300 gr mlevenih napolitanki  
  • 200 gr mlevenih lešnika
  • 300 gr eurokrema  

Za čokoladni preliv:

  • 100 gr čokolade
  • 50 gr seckanih lešnika
  • 3 kašike ulja

Priprema

U posudu stavite mlevene napolitanke, mlevene lešnike i Eurokrem . Sve dobro sjedinite dok ne dobijete kompaktnu smesu. Smesu ostavite u frižideru da se malo stegne, a zatim oblikujte kuglice težine oko 17 g.

Otopite 100 gr čokolade sa 3 kašike ulja, dodajte 50 gr seckanih lešnika i dobro promešajte. Kuglice umačite u pripremljenu čokoladnu glazuru i ređajte na papir za pečenje. Ostavite ih na hladnom mestu dok se čokolada potpuno ne stegne.

Prijatno!

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