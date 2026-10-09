FERERO KUGLICE: Sa napolitankama i eurokremom

Mlevene napolitanke, lešnici i kremasti Eurokrem čine savršenu kombinaciju, dok čokoladni preliv sa lešnicima daje ovim malim zalogajima posebnu čar.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za kuglice:

300 gr mlevenih napolitanki

200 gr mlevenih lešnika

300 gr eurokrema

Za čokoladni preliv:

100 gr čokolade

50 gr seckanih lešnika

3 kašike ulja

Priprema

U posudu stavite mlevene napolitanke, mlevene lešnike i Eurokrem . Sve dobro sjedinite dok ne dobijete kompaktnu smesu. Smesu ostavite u frižideru da se malo stegne, a zatim oblikujte kuglice težine oko 17 g.

Otopite 100 gr čokolade sa 3 kašike ulja, dodajte 50 gr seckanih lešnika i dobro promešajte. Kuglice umačite u pripremljenu čokoladnu glazuru i ređajte na papir za pečenje. Ostavite ih na hladnom mestu dok se čokolada potpuno ne stegne.

Prijatno!