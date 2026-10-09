FERERO KUGLICE: Sa napolitankama i eurokremom
Mlevene napolitanke, lešnici i kremasti Eurokrem čine savršenu kombinaciju, dok čokoladni preliv sa lešnicima daje ovim malim zalogajima posebnu čar.
Sastojci
Za kuglice:
- 300 gr mlevenih napolitanki
- 200 gr mlevenih lešnika
- 300 gr eurokrema
Za čokoladni preliv:
- 100 gr čokolade
- 50 gr seckanih lešnika
- 3 kašike ulja
Priprema
U posudu stavite mlevene napolitanke, mlevene lešnike i Eurokrem . Sve dobro sjedinite dok ne dobijete kompaktnu smesu. Smesu ostavite u frižideru da se malo stegne, a zatim oblikujte kuglice težine oko 17 g.
Otopite 100 gr čokolade sa 3 kašike ulja, dodajte 50 gr seckanih lešnika i dobro promešajte. Kuglice umačite u pripremljenu čokoladnu glazuru i ređajte na papir za pečenje. Ostavite ih na hladnom mestu dok se čokolada potpuno ne stegne.
Prijatno!
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