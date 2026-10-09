DEMONSTRACIJA SILE: Prvak Evrope "zgromio" Efes! (VIDEO)

Košarkaši Olimpijakosa pobedili su Efes rezultatom 89:66 (26:16, 9:15, 27:18, 27:17) u četvrtom kolu Evrolige.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bio je to treći trijumf ove sezone za evropskog šampiona koji sada sa skorom 3-1 zauzima mesto u samom vrhu evroligaške tabele.

Turski tim je doživeo treći poraz, drugi uzastopni posle onog u Beogradu od Crvene zvezde, pa je sada na bilansu 1-3 i nalazi se na začelju.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Žan Montero sa 16 i Tajrik Džons sa 11 poena, Saša Vezenkov i Vuds su ubacili po 9, osam su dodali Kostas Papanikolau i bivši igrač Zvezde Kodi Miler-Mekintajer, koji je imao i četiri asistencije, uz indeks +16 za 14 minuta na parketu.

From big to big! Jones getting Sunel excited 🔥 #MotorolaMagicMoment @Moto I @Baskonia https://t.co/pczIUthLFa — EuroLeague (@EuroLeague) October 9, 2026

Srpski reprezentativac Nikola Milutinov upisao je četiri poena, bez promašenog šuta iz igre (2/2) i 9 uhvaćenih lopti i dva dodavanja.

U poraženom sastavu, istakli su se bivši igrači Partizana i Zvezde, prednjačio je Kameron Pejn sa 12 poena, ispratio ga je još jedan nekadašnji miljenik "grobara" Pi Džej Doužer sa 11 poena, dok je zvezdaš Džordan Lojd dodao 10 koševa.

KAI JONES IS NOT HUMAN What a rejection 🤯 #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/rbkeAsH0p9 — EuroLeague (@EuroLeague) October 9, 2026

Već posle prve deonice Olimpijakos je imao dvocifrenu prednost (26:16), koja je u trećoj deonici išla na +18, kada je na semaforu pisalo 54:36. O dominaciji na parketu svedoči činjenica da je Barcokasov sastav imao 21 skok u napadu, dok je Efes izgubio čak 17 lopti!

Održavali su Pirejci ogromnu prednost i u poslednjem kvartalu, došli do maksimalnih +20 (82:62), pa su rutinski priveli posao kraju.

Videlo se koliko nedostaje povređeni Majk Džejms ekipi Efesa. Amerikanac je završio sezonu povredom u Areni protiv Zvezde, a za goste je debitovao bivši igrač Partizana Kameron Pejn i predstavio se u solidnom svetlu, postigavši 12 poena.

To su igrači u crveno-belim dresovima znalački umeli da iskoriste i u potpunosti opravdaju epitet apsolutnog favorita.

EVROLIGA, 4. KOLO

Petak

Olimpijakos - Efes 89:66

/Montero 15 - Pejn 12/

Barselona - Žalgiris (u toku)

Baskonija - Bešiktaš (u toku)

Četvrtak

Dubai - Crvena zvezda 58:77

/Bejkon 13 - 20/

Makabi Tel Aviv - Olimpija Milano 97:79

/Madar 17 - Rajt 23/

Bajern Minhen - Virtus Bolonja 87:94



Panatinaikos - Fenerbahče 92:74

/Hejs Dejvis, Lesor 19 - Ki 13/

Valensija - Hapoel Tel Aviv 93:82

/Tejlor 17 - Blejkni 30/

Real Madrid - Partizan 86:76

/Maledon 13 - Džons 19/

Sreda

Pariz - Asvel 96:98



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