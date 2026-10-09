UEFA drakonski kaznila Srbiju! Protiv Nemačke na tribinama deca i gostujući navijači

Fudbalska reprezentacija Srbije neće imati uobičajenu podršku sa tribina na domaćoj utakmici protiv Nemačke, koja je zakazana za 13. novembar u okviru Lige nacija. Zbog kazne UEFA, susret na stadionu „Rajko Mitić“ biće odigran pred ograničenim brojem gledalaca.

FOTO: FSS

Evropska fudbalska unija donela je odluku o sankcionisanju Fudbalskog saveza Srbije zbog incidenata na prethodnim utakmicama nacionalnog tima. Iako je prvobitno predviđeno da Srbija jedan meč na svom terenu odigra bez publike, napravljeni su izuzeci koji omogućavaju prisustvo dece i navijača gostujuće reprezentacije.

Prema dostupnim informacijama, očekuje se da će Nemačku na stadionu podržati oko 2.000 navijača. FSS će naknadno saopštiti na koji način će biti organizovan dolazak dece i pod kojim uslovima će moći da prisustvuju utakmici.

Kazna je izrečena u okviru objedinjenog disciplinskog postupka zbog dešavanja na susretima Srbije sa Grčkom 24. septembra i Holandijom 27. septembra.

Zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja na tribinama, Savez je kažnjen sa 50.000 evra, uz obavezu da jednu domaću utakmicu odigra bez prisustva publike. Na to su dodate i novčane sankcije od 22.500 evra zbog poruka neprimerenih sportskom događaju, 2.000 evra zbog korišćenja pirotehnike i 15.000 evra zbog ulaska navijača na teren. Ukupna kazna za ova dva susreta iznosi 89.500 evra.

Odluka UEFA odnosi se i na navijače koji su već kupili karte za duel sa Nemačkom. Njima će biti omogućeno da zatraže povraćaj novca ili da postojeće ulaznice iskoriste za besplatan ulaz na sve domaće utakmice Srbije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

Detalje o refundaciji i načinu korišćenja ove pogodnosti Savez će objaviti naknadno, a kupci ulaznica biće kontaktirani direktno.

Dodatne sankcije izrečene su i zbog gostovanja Srbije protiv Holandije u Ajndhovenu 4. oktobra. FSS je kažnjen zabranom prodaje ulaznica svojim navijačima za narednu gostujuću utakmicu, kao i sa 20.000 evra zbog incidenata. Još 20.000 evra određeno je zbog isticanja političke poruke.

Kada se saberu kazne za sva tri susreta, ukupan iznos koji Fudbalski savez Srbije mora da plati UEFA iznosi 129.500 evra.

Iz FSS-a su uputili apel navijačima da reprezentaciju podržavaju u skladu sa pravilima i uz poštovanje protivnika. Iz Saveza su istakli da rasističko i diskriminatorno ponašanje, političke poruke, pirotehnika i drugi incidenti mogu da dovedu do novih sankcija i nanesu štetu nacionalnom timu.