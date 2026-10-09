Šok u Pekingu: Eliminsana šestostruka grend slem šampionka
SENZACIJA na turniru u glavnom gredu Kine.
Belgijska teniserka Elis Mertens pobedila je Igu Švjontek sa 7:6(0), 6:3 u četvrtfinalu Pekinga.
Koliko je 19. na VTA listi bila sjajna na ovom meču najbolje može da se vidi po tome što protivnici nije dozvolila nijednu brejk priliku.
Prvi set rešen je u taj-brejku. U 13. gemu je blistala Mertens, ostavila je Poljakinju na nuli i došla na korak do senzacije.
Za ishod drugog seta, a ujedno i meča presudan je bio četvrti gem u kom je Belgijanka napravile brejk. Prednost je uspela da sačuva bez većih problema i trijumfuje posle jednog sata i 51 minuta igre.
Elis Mertens će u polufinalu turnira u Šangaju igrati protiv Kineskinje Ćinven Ženg.
BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića
Preporučujemo
Novak Đoković ispao na startu mastersa u Šangaju
09. 10. 2026. u 13:38
Senzacija u Šangaju! Jedan od glavnih favorita izbačen sa turnira
09. 10. 2026. u 09:24
Zvezda dočekuje Budućnost: Navaro otkrio gde su Podgoričani najopasniji!
09. 10. 2026. u 15:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Otvoren stadion "Andrija Delibašić" u Zemunelu
U sportskom centru „Zemunelo“ danas je zvanično predstavljen novi mini-stadion FK Partizan, koji nosi ime po legendarnom napadaču crno-belih, Andriji Delibašiću.
07. 10. 2026. u 13:05
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)