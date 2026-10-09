Šok u Pekingu: Eliminsana šestostruka grend slem šampionka

SENZACIJA na turniru u glavnom gredu Kine.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Belgijska teniserka Elis Mertens pobedila je Igu Švjontek sa 7:6(0), 6:3 u četvrtfinalu Pekinga.

Koliko je 19. na VTA listi bila sjajna na ovom meču najbolje može da se vidi po tome što protivnici nije dozvolila nijednu brejk priliku.

Prvi set rešen je u taj-brejku. U 13. gemu je blistala Mertens, ostavila je Poljakinju na nuli i došla na korak do senzacije.

Za ishod drugog seta, a ujedno i meča presudan je bio četvrti gem u kom je Belgijanka napravile brejk. Prednost je uspela da sačuva bez većih problema i trijumfuje posle jednog sata i 51 minuta igre.

Elis Mertens će u polufinalu turnira u Šangaju igrati protiv Kineskinje Ćinven Ženg.

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