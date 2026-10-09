Tenis

Šok u Pekingu: Eliminsana šestostruka grend slem šampionka

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

09. 10. 2026. u 16:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SENZACIJA na turniru u glavnom gredu Kine.

Шок у Пекингу: Елиминсана шестострука гренд слем шампионка

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Belgijska teniserka Elis Mertens pobedila je Igu Švjontek sa 7:6(0), 6:3 u četvrtfinalu Pekinga.

Koliko je 19. na VTA listi bila sjajna na ovom meču najbolje može da se vidi po tome što protivnici nije dozvolila nijednu brejk priliku.

Prvi set rešen je u taj-brejku. U 13. gemu je blistala Mertens, ostavila je Poljakinju na nuli i došla na korak do senzacije.

Za ishod drugog seta, a ujedno i meča presudan je bio četvrti gem u kom je Belgijanka napravile brejk. Prednost je uspela da sačuva bez većih problema i trijumfuje posle jednog sata i 51 minuta igre.

Elis Mertens će u polufinalu turnira u Šangaju igrati protiv Kineskinje Ćinven Ženg.

BONUS VIDEO:  BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"