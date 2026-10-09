"OVO JE NEVIĐENI SKANDAL"! Oglasio se Srbin koji je brutalno pokraden na Svetskom prvenstvu

Nemanja Majdov, srpski reprezentativac u džudou, nije uspeo da se kući vrati sa još jednom medaljom sa Svetskog prvenstva.

Luis ROBAYO / AFP / Profimedia

On je u kategoriji do 90 kilograma na Svetskom prvenstvu u džudouu u Bakuu zauzeo peto mesto, a u borbi za bronzu izgubio je od Murada Fatijeva iz Azerbejdžana.

Fatijev, kojem je ovo treća pobeda protiv Majdova u tri međusobna meča, došao je tako do bronze, a Nemanja se vraća kući nažalost bez medalje.

Posle izgubljenog meča, Majdov se oglasio na društvenim mrežama, istakao je da je ostao bez medalje, te da je i pokraden jer je cela planeta videla da je on imao bacanje za trijumf, ali da su sudije "zažmurile".

Njegovo obraćanje sa društvenih mreža, prenosimo u celosti:

- Odakle početi, brutalna forma i brutalno izdanje. Na kraju dana posle pet mečeva sam završio zvanično među top pet na planeti za ovu godinu. Realno stanje je bilo top tri i još jedna svetska medalja jer sam taj poslednji meč u finalnom bloku sa domaćim takmičarem izdominirao i pobedio. Imao sam čisto bacanje koje je videla cela planeta na koje su oni zažmurili. Kazne da ne spominjem, koje su bile očigledne i školske, ali njih mogu i oprostiti pod uslovom domaćeg terena, ali ako te bacim pred svima nemojte to da radite. Opraštam svima po ko zna koji put, ali nemojte molim vas više radi našeg sporta - krenuo je Majdov i nastavio:

- Direktno ostajem bez svoje četvrte svetske medalje koju sam juče itekako zaslužio, a takođe i ostajem bez velikih premija od kojih mi svi, na kraju dana, časno i pošteno, prehranjujemo svoje porodice. Ranije toga dana, u prvom meču pobeđujem Engleza Murheda za 15 sekundi iponom. Pa onda Bugarina Ivanova i Uzbekistanca Murtozoeva, takođe sve iponom. Gubim meč od Japanca aktuelnog prvaka sveta Muraoa, sa kojim se sastajem prvi put, gubim na vazari zadnjih 10 sekundi meča, ali iskreno nisam našao rešenje za njega juče. Ali bacamo se na posao. I za bronzu radim sa Azerbejdžancem Fatijevim, to ste već pročitali gore. Sve u svemu to je to. Gorak ukus, ali sam itekako zadovoljan kako sam se pojavio i branio boje svoje zemlje na planetarnoj smotri. Kontinuitet je tu i ove godine na dva nama najbitnija takmičenja Evropsko i Svetsko izdanje je bilo brutalno i uzeli smo "dve" medalje. A slava Bogu trajemo dugo na svetskom nivou gde smo dodali u kolekciju i jedno peto mesto - napisao je Majdov.

Podsećanja radi, Nemanja Majdov je doživeo ogromno razočaranje i na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, kada je eliminisan u osmini finala kategorije do 90 kilograma. On je diskvalifikovan protiv grčkog takmičara Teodorosa Celidisa nakon što su mu sudije dodelile tri opomene (šido) zbog navodne neaktivnosti.

Taj skandal dobio je nastavak u septembru 2024. godine, kada je Međunarodna džudo federacija (IJF) kaznila Majdova sa pet meseci suspenzije. Kao zvanični razlozi navedeni su kršenje religijskih kodeksa (jer se prekrstio pre ulaska na borilište), odbijanje da se pokloni protivniku na kraju borbe, kao i skidanje džudogija na samom borilištu. Majdov je tada poručio da je ponosan na svoje poreklo i veru i da se zbog krštenja nikada neće izviniti.

