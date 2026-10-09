METALAC NA NOVOM ISPITU: Ovog vikenda novo kolo rukometne Super B lige Srbije
Posle četiri pobede u prvih pet kola Super B lige Srbije, rukometaši kraljevačkog Metalca u šestom kolu imaju priliku da pred domaćom publikom nastave uspešan niz i dodatno uvećaju svoj bodovni saldo.
Kraljevčani će u nedelju, 11. oktobra, od 19 sati, u novoj hali sportova kraj Ibra, ugostiti Mačvu iz Bogatića koja je do sada, uz meč manje, upisala dve pobede, jedan remi i jedan poraz.
U ostalim utakmicama šestog kola sastaju se: ORK Metalac(V)–Potisje Pleteks, RA Dinamo-Ub, Obilić–Vrbas, Kikinda–Kolubara, Topličanin–Smederevo i Inđija–Sivac 69, a slobodan je Rudar.
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