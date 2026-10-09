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METALAC NA NOVOM ISPITU: Ovog vikenda novo kolo rukometne Super B lige Srbije

Goran Ćirović

09. 10. 2026. u 21:12

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Posle četiri pobede u prvih pet kola Super B lige Srbije, rukometaši kraljevačkog Metalca u šestom kolu imaju priliku da pred domaćom publikom nastave uspešan niz i dodatno uvećaju svoj bodovni saldo.

МЕТАЛАЦ НА НОВОМ ИСПИТУ: Овог викенда ново коло рукометне Супер Б лиге Србије

G.Šljivić (arhiva)

Kraljevčani će u nedelju, 11. oktobra, od 19 sati, u novoj hali sportova kraj Ibra, ugostiti Mačvu iz Bogatića koja je do sada, uz meč manje, upisala dve pobede, jedan remi i jedan poraz.

U ostalim utakmicama šestog kola sastaju se: ORK Metalac(V)–Potisje Pleteks, RA Dinamo-Ub, Obilić–Vrbas, Kikinda–Kolubara, Topličanin–Smederevo i Inđija–Sivac 69, a slobodan je Rudar.

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