Fudbal

Bolan poraz Srbije: Fudbalerke poražene od Finske, Svetsko prvenstvo sve dalje

Александар Илић
Aleksandar Ilić

09. 10. 2026. u 19:56

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Ženska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je večeras u Tampereu u Finskoj od selekcije Finske rezultatom 3:1 u prvom meču polufinala baraža za Svetsko prvenstvo 2027.

Болан пораз Србије: Фудбалерке поражене од Финске, Светско првенство све даље

FOTO: FSS

Golove za Finsku postigle su Ema Koivisto u 28, Lota Lindstrom u 36. i Sani Fransi u 88. minutu.

Jedini pogodak za Srbiju postigla je Vesna Milivojević u 82. minutu.

Revanš utakmica između Srbije i Finske igraće se 13. oktobra u Staroj Pazovi.

Pobednik dvomeča igraće u finalu baraža za SP sa boljim iz duela između Italije i Belorusije.

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