Bolan poraz Srbije: Fudbalerke poražene od Finske, Svetsko prvenstvo sve dalje

Ženska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je večeras u Tampereu u Finskoj od selekcije Finske rezultatom 3:1 u prvom meču polufinala baraža za Svetsko prvenstvo 2027.

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Golove za Finsku postigle su Ema Koivisto u 28, Lota Lindstrom u 36. i Sani Fransi u 88. minutu.

Jedini pogodak za Srbiju postigla je Vesna Milivojević u 82. minutu.

Revanš utakmica između Srbije i Finske igraće se 13. oktobra u Staroj Pazovi.

Pobednik dvomeča igraće u finalu baraža za SP sa boljim iz duela između Italije i Belorusije.