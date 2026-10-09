OTKRIVENO MESTO U ITALIJI: U ovom području žene žive neobično dugo

U PLANINSKOM mestu u srcu Sardinije naučnici su možda otkrili još jedno područje izuzetne dugovečnosti.

Harald Dostal / imago stock&people / Profimedia

U Boltani, oko 110 kilometara od prve „plave zone“, žene imaju neobično velike šanse da dožive duboku starost.

U novoj studiji objavljenoj u časopisu „Frontiers in Aging“, naučnici su pronašli dokaze da naročito žene u Boltani imaju tendenciju da žive izuzetno dugo.

VELIKE ŠANSE DA DOŽIVE 100 GODINA

Na osnovu podataka od 2021. do 2025. godine, prosečna žena od 70 godina u Boltani može očekivati još 20,85 godina života. U pokrajini Nuoro taj broj iznosi 18,61, na Sardiniji 18,40, a u Italiji 18,06 godina.

Još upečatljivija je verovatnoća da 70-godišnja žena u Boltani doživi 100 godina — 13,83 odsto. U pokrajini Nuoro ona iznosi 4,33 odsto, na Sardiniji 4,43, a u Italiji 3,54 odsto.

Istraživači navode da je to više od tri puta veća verovatnoća nego kod žena u SAD.

MUŠKARCI TAKOĐE ŽIVE DUGO

Žene iz Boltane svrstavaju se među populacije sa najvećim izgledima za dugovečnost u svetu, odmah iza Hongkonga.

„Mislimo da je ovo ženska populacija sa najdužim životnim vekom na svetu ili je veoma blizu tome“, kaže epidemiolog i koautor studije S. Džej Olšanski sa Univerziteta Ilinois u Čikagu.

Muškarci u Boltani takođe žive dugo, ali je razlika manje izražena. Sedamdesetogodišnji muškarac može očekivati još 16,02 godine života, u poređenju sa italijanskim prosekom od 15,48 godina.

Njihova verovatnoća da dožive 100 godina iznosi 4,92 odsto, dok je nacionalni prosek 1,41 odsto.

NEOBIČNO VELIKI BROJ STOGODIŠNjAKA

Istraživači upozoravaju da je rezultat osetljiv na posmatrani period zbog malog broja stanovnika. Od 2015. do 2019. godine procenjena verovatnoća da žena u Boltani doživi 100 godina bila je samo 1,46 odsto.

Boltana je, sa 2.266 stanovnika tokom perioda istraživanja, privukla pažnju naučnika zbog neobično velikog broja stogodišnjaka.

Posebnost mesta je i dobra istorijska dokumentacija.

„Ono što Boltanu čini posebnom jeste činjenica da ima neverovatno dobru istorijsku dokumentaciju koja nam omogućava da pouzdano utvrdimo starost u trenutku rođenja i smrti“, kaže Olšanski.

ZAŠTO ŽIVE TAKO DUGO?

Razlozi još nisu poznati. Istraživači kao moguće faktore navode genetsko poreklo, ishranu, fizičku aktivnost, podršku porodice, društvenu povezanost i pristup zdravstvenoj zaštiti.

Ulogu bi moglo da ima i okruženje. Stanovnici žive u brdovitom području, veliki deo hrane proizvodi se lokalno, a društvena izolacija je retka.

„Imate blisko povezanu zajednicu u kojoj ljudi brinu jedni o drugima. Ljudi se uglavnom kreću pešice, a ne automobilima“, kaže Olšanski.

MOGUĆA NOVA „PLAVA ZONA“

Buduća istraživanja trebalo bi da pokažu koliko svaki od ovih faktora doprinosi dugovečnosti. Ipak, rezultati ukazuju da bi Boltana mogla da bude kandidat za status „plave zone dugovečnosti“.

„Sada znamo da se u Boltani događa nešto izvanredno. Sledeći korak je da razumemo zašto se to događa i da li ta saznanja mogu pomoći ljudima na drugim mestima da žive duže i zdravije“, kaže koautor studije i istraživač dugovečnosti Den Bitner.

sputnikportal.rs

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