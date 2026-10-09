Debitovao za Orlove, pa od kluba dobio novi ugovor do 2032. godine
Španci ozbiljno računaju na mladog vezistu.
Srpski fudbaler Stefan Džodić (21) dugo će pamtiti ovaj mesec. Prvo je dobio poziv selektora "A" tima Veljka Paunovića (49) za Ligu nacija, a potom je i debitovao za "orlove" protiv Nemačke u Minhenu. Na sve to, kada se vratio u svoj klub sačekao ga je spreman novi ugovor!
Naime, čelnici Almerije imaju velike planove sa centralnim vezistom, čija se vrednost na tržištu trenutno procenjuje na 12 miliona evra. Momak rođen u Francuskoj ponikao je u Monpeljeu, gde je prošao kompletnu omladinsku školu, da bi se leta 2025. preselio u Andaluziju kao slobodan igrač.
Mnogi su očekivali da će sin proslavljenog srpskog defanzivca Nenada Džodića prvo igrati za B ekipu. Međutim on se brzo nametnuo stručnom štabu, uspeo je da se izbori za šansu i minutažu. Isto se nastavilo i kod novog trenera Ksavija Garsije Pimijenta, a dosad je ukupno odigrao 43 meča u svim takmičenjima, dao tri gola i upisao dve asistencije.
Zato su u taboru španskog drugoligaša rešili da se osiguraju i dodatno obavežu našeg reprezentativca, koji je produžio saradnju do juna 2032. Pritom, u wegov ugovor je ubačena i otkupna klauzula od čak 40 miliona evra, koliko će morati da plati klub koji bude želeo da dovede Džodića.
Preporučujemo
Debitant na spisku Orlova priznao: "Nisam ni znao da me prate"!
23. 09. 2026. u 11:47
PAUNOVIĆ PRECRTAO TROJICU! Evo ko je otpao sa spiska za meč u Ajndhovenu
04. 10. 2026. u 17:27
Haos neviđenih razmera: Navijači divljali, policija reagovala!
12. 09. 2026. u 17:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Otvoren stadion "Andrija Delibašić" u Zemunelu
U sportskom centru „Zemunelo“ danas je zvanično predstavljen novi mini-stadion FK Partizan, koji nosi ime po legendarnom napadaču crno-belih, Andriji Delibašiću.
07. 10. 2026. u 13:05
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)