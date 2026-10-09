Fudbal

Debitovao za Orlove, pa od kluba dobio novi ugovor do 2032. godine

М. З.

09. 10. 2026. u 11:36

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Španci ozbiljno računaju na mladog vezistu.

Дебитовао за Орлове, па од клуба добио нови уговор до 2032. године

FOTO: AP/Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Srpski fudbaler Stefan Džodić (21) dugo će pamtiti ovaj mesec. Prvo je dobio poziv selektora "A" tima Veljka Paunovića (49) za Ligu nacija, a potom je i debitovao za "orlove" protiv Nemačke u Minhenu. Na sve to, kada se vratio u svoj klub sačekao ga je spreman novi ugovor!

Naime, čelnici Almerije imaju velike planove sa centralnim vezistom, čija se vrednost na tržištu trenutno procenjuje na 12 miliona evra. Momak rođen u Francuskoj ponikao je u Monpeljeu, gde je prošao kompletnu omladinsku školu, da bi se leta 2025. preselio u Andaluziju kao slobodan igrač.

Mnogi su očekivali da će sin proslavljenog srpskog defanzivca Nenada Džodića prvo igrati za B ekipu. Međutim on se brzo nametnuo stručnom štabu, uspeo je da se izbori za šansu i minutažu. Isto se nastavilo i kod novog trenera Ksavija Garsije Pimijenta, a dosad je ukupno odigrao 43 meča u svim takmičenjima, dao tri gola i upisao dve asistencije.

Zato su u taboru španskog drugoligaša rešili da se osiguraju i dodatno obavežu našeg reprezentativca, koji je produžio saradnju do juna 2032. Pritom, u wegov ugovor je ubačena i otkupna klauzula od čak 40 miliona evra, koliko će morati da plati klub koji bude želeo da dovede Džodića.

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