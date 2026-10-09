ORILO SE “ŽUTI LOPOVI”: Vučić zagrmeo u Kragujevcu - “Žele da pljačkaju kao pre 2012.”

LISTA "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" danas je održala skup u srcu Šumadije - u Kragujevcu.

Foto: Printskrin

Atmosfera pred skup je na vrhuncu.

Prustne su za sada hiljade ljudi, tu je različiti program i posluženje za učensike skupa.

Učesnici se odlično zabavljaju, kao što možete videti na slikama i snimcima.

Dragan Tadić iz Valjeva očekuje samo još veću podršku za Aleksandra Vučića.

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OBRAĆA SE TOMA NIKOLIĆ: Atmosfera na vrhuncu u Kragujevcu

- Odgovaram svojom potomcima za svaki krug koji stavim na listić. Završetkom izbora počinje život koji si izabrao. Pre nego što odlučite o Srbiji, da li želite da živite bolje ili u paklu. U toj odluci nema mesta za ravnodušnost. Videli smo šta smo proživeli kad smo im prepustili zemlju. Odgovornost je na nama ovde i sada. Da bi pobedio Aleksandra, moraš da imaš više znanja od njega - poručio je Tomislav Nikolić. Foto: Novosti Atmosfera na vrhuncu u Kragujevcu

- Da svakog dana rešimo problem, da nastavimo šta smo započeli. Kada udari oluja, hrast i koren se bore zajedno. Hrast odoli ako je koren srastao sa zemljom. Pobedimo zajedno, živela ujedinjena Srbija! - dodao je Nikolić.

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- Dobro veče Kragujevac, dobro veče Šumadijo! - dok odjekuje pesma “Stavi ruzmarin ispod jastuka”.

- Tomo, koliko ima, 33 godine, stanite dečaci. Stanite da nešto kažem. (Ori se pobeda, pobeda). Poznajem ga toliko, bili smo dragi Tomo na bezbroj mitinga i onog 11. februara. Bili smo u Areni, nikada u 33 godine nisam doživeo atmosferu kao večeras u Kragujevcu, beskrajno hvala Šumadijo, beskrajno hvala Kragujevac! - počeo je Vučić. Foto: printskrin TV Informer Aleksandar Vučić na skupu u Kragujevcu

- Ta bitka će biti najteža bitka do sada, ne zato, što kako je Toma rekao kako se suočavamo sa nekim ko je pametniji, nego je velika sila udarila na našu zemlju. Nisu ovde smislili da nam ne izvode iz škola, nego spolja. Pokušali su, neću dugo o njima, da nam sruše Srbiju, ne samo da podele naše porodice, odvoje decu od roditelja, od baka i deka. Da sruše vrednosti, da ne odlučujete vi o svemu, nego plenumi i neko sa strane. Nikada neće da izađu u debatu sa mnom. Njihov prvi na listi neće sa mnom, jer žele vama građani Srbije da kažu na pamet nam ne pada da vam polažemo račune. To je ono što je najopasnije. Hoćete da vas podsetim da nisu kamen na kamenu ostavili. Nijednu nam fabriku ostavili nisu, ostalo je giše preživljavalo. Danas Kragujevac sa manje stanovnika ima 14.000 više zaposlenih. Njihov najnoviji spot je mračan, oni računaju vreme od 2012. jer je za njih bilo idealno pre jer su tad mogli da pljačkaju. Gore mi je od svega kada čujem kako su ih naučili štagod da kažete - to je laž! - dodao je.

- Sve su znali unapred. Otišla Crna Gora, Zapadnjaci priznali KiM. Tražiće Vojvodinu, da uvodimo sankcije Rusiji, a mi želimo da vodimo slobodnu politiku. Aljbin Kurti otvoreno podržao Studentsku listu! Foto: printskrin TV Informer Govor Aleksandra Vučića na skupu u Kragujevcu

- Moramo da sačuvamo samostalnost, vojnu neutralnost. Moramo da rešavamo vodovod u Srbiji, kanalizacije za sva naša sela. I da uradimo zdravstvene objekte u svim mestima širom Srbije i za to već pripremamo novac i to ćemo u najkraćem roku da uradimo. U martu i aprilu kreće prva faza u Kragujevcu, da to bude spejs šatl ovde, šumadijski. U Kragujevcu takođe severnu obilaznicu.

- Hoću da dovodimo i nove investitore. Danas je Kragujevac najnapredniji grad po tom pitanju, hoćemo da se pokaže briga prema običnom čoveku.

- Prosečna plata u Kragujevcu biće 1.500 evra. Velike promene - najavio je Aleksandar Vučić.

- U januaru prosečna penzija u Srbiji biće 520 evra. Hoću da penzije prate plate, hoću da pre kraja mog mandata prosečna penzija u Srbiji bude preko 750 evra.

- Svojim glasom za "Ujedinjenu Srbiju", garantujete budućnost svojoj deci, unucima, praunucima, ne samo sebi.

- Čuvaćemo i štititi Ustav i našu zemlju.

- Vodio sam računa o interesima i tradiciji srpskog naroda, ali sam mislio pre svega o onome što imamo u srcu, a to je da prijateljima ne okrećemo leđa kad je teško - rekao je o neuvođenju sankcija Rusiji - rekao je Aleksandar Vučić.