Senzacija u Šangaju: Veliki favorit ispao od 277. tenisera sveta!
Već se zna s kim će ukrstiti rekete u borbi za četvrto kolo.
Kineski teniser Ji Žu plasirao se u treće kolo masters turnira u Šangaju, pošto je danas u drugom kolu pobedio Italjana Lorenca Muzetija rezulatom 7:6 (9:7), 3:6, 7:6 (7:1).
Meč je trajao dva sata i 30 minuta. Muzeti je 25. teniser sveta, dok je Ji 277. na ATP listi.
Kineski teniser će u trećem kolu igrati protiv Huberta Hurkača, koji je ranije danas pobedio Novaka Đokovića sa 6:4, 6:3.
Masters turnir u Šangaju igra se za nagradni fond od 9.415.725 dolara.
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