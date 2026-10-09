Tenis

Senzacija u Šangaju: Veliki favorit ispao od 277. tenisera sveta!

Новости.онлине/С.С.

09. 10. 2026. u 18:38

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Već se zna s kim će ukrstiti rekete u borbi za četvrto kolo.

Сензација у Шангају: Велики фаворит испао од 277. тенисера света!

Photo: Hector RETAMAL / AFP / Profimedia

Kineski teniser Ji Žu plasirao se u treće kolo masters turnira u Šangaju, pošto je danas u drugom kolu pobedio Italjana Lorenca Muzetija rezulatom 7:6 (9:7), 3:6, 7:6 (7:1).

Meč je trajao dva sata i 30 minuta. Muzeti je 25. teniser sveta, dok je Ji 277. na ATP listi.

Photo: Hector RETAMAL / AFP / Profimedia

Kineski teniser će u trećem kolu igrati protiv Huberta Hurkača, koji je ranije danas pobedio Novaka Đokovića sa 6:4, 6:3.

Masters turnir u Šangaju igra se za nagradni fond od 9.415.725 dolara.

БОНУС ВИДЕО: МЕКИНРО ЗА НОВОСТИ: Смешно је што Новаку није било дозвољено да игра у Америци

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima
Svet

0 0

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima

BIL GEJTS, američki milijarder, suosnivač kompanije "Microsoft" i filantrop koji se kroz fondaciju „Gejts fondacija“ bavi globalnim zdravljem, klimatskim promenama i drugim društvenim pitanjima, objavio je na svom sajtu "GatesNotes" veoma zanimljivu priču o kemtrejlsima.

08. 10. 2026. u 19:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa

Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa