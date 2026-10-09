Bivši trener Karlosa Alkaraza otkrio: Izgubio sam bitku oko njegovih noćnih izlazaka...

Bivši trener Karlosa Alkaraza otkrio da mladi Španac ne vodi baš totalno sportski život.

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Huan Karlos Ferero, bivši broj 1 i šampion Rolan Garosa, objavio je knjigu „Mentalitet pobednika“. Tim povodom je bio gost emisije „El Largero“ i pričao o nečemu po čemu je sada mnogo poznatiji. O saradnji sa Karlosom Alkarasom koja je okončana prošlog decembra.

– Ja sam bio izgubio bitku oko noćnih izlazaka. Nije ih bilo malo – priznao je Ferero da je Alkaras previše sklon noćnom živou.

Karlos Alkaraz je jedan od najuspešnijih tenisera nove generacije i već sa 22 godine drži neke od najvažnijih rekorda u istoriji tenisa.

Njegov najveći uspeh do sada je osvajanje karijernog Grend slema (osvojio je sva četiri Grend slem turnira bar jednom), što je postigao trijumfom na Australian Open 2026. godine, čime je postao najmlađi teniser u istoriji kome je to pošlo za rukom (sa 22 godine i 272 dana).

Takođe, Alkaraz drži rekord kao najmlađi broj 1 u istoriji ATP liste, što je ostvario u septembru 2022. godine kada je imao svega 19 godina i 4 meseca.

Do sada je na prvom mestu proveo ukupno 66 nedelja.



