Politika

"I JA PODRŽAVAM VUČIĆA" Lepa Lukić se obratila publici u Kragujevvcu (VIDEO)

В.Н.

09. 10. 2026. u 21:22

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LEPA Lukić uputila je pozdrav publici u Kragujevcu i otvoreno poručila da podržava Aleksandra Vučića.

И ЈА ПОДРЖАВАМ ВУЧИЋА Лепа Лукић се обратила публици у Крагујеввцу (ВИДЕО)

Foto: Ataimages.rs/ A.A.

- Nakon kratke poruke, pevačica je nastavila uz pesmu i dodatno podigla atmosferu među prisutnima.

@nistv.rs

Lepa Lukić uputila je pozdrav publici i otvoreno poručila da podržava Aleksandra Vučića. Nakon kratke poruke, pevačica je nastavila uz pesmu i dodatno podigla atmosferu među prisutnima. #LepaLukić #AleksandarVučić #NišTV

♬ original sound - nistv.rs

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