"I JA PODRŽAVAM VUČIĆA" Lepa Lukić se obratila publici u Kragujevvcu (VIDEO)

NOSILAC liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se 25. oktobra, za kada su raspisani vanredni parlamentarni izbori, vodi odsudna, odlučujuća bitka i da će biti najteža do sada, i to ne zato što se ta lista suočava sa nekim ko je mnogo pametniji, bolji i uspešniji od nekih prethodnih protivnika, već zato što je velika sila spolja udarila na Srbiju.