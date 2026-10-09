Gonzalez ostaje u Juventusu do 2030. godine

Juventus je odlučio da nastavi saradnju sa Nikom Gonzalezom, pošto je argentinski fudbaler produžio ugovor sa torinskim klubom do 2030. godine.

Gianluca Ricci/IPA Sport / IPA / Profimedia

Krilni napadač nije krio zadovoljstvo zbog novog dogovora, istakavši da mu poverenje kluba mnogo znači i da je spreman da nastavi da pruža maksimum u crno-belom dresu.

- Veoma sam srećan što sam produžio ugovor. Želim da se zahvalim klubu na ukazanom poverenju, kao i svima koji su mi pomogli da stignem dovde. Jedva čekam da započnem novo poglavlje i da dam sve od sebe za ovaj dres. Napred, Juventus - poručio je Gonzalez, a prenosi zvanična objava kluba na društvenoj mreži Iks.

Dvadesetosmogodišnji Argentinac stigao je u Torino u avgustu 2024. godine iz Fiorentine. Od tada je u dresu Juventusa odigrao 45 utakmica, postigao sedam golova i zabeležio pet asistencija.

Prošlu sezonu proveo je na pozajmici u madridskom Atletiku, dok je u dosadašnjem toku aktuelne sezone upisao pet nastupa i dva pogotka za italijanski tim.

Produženje ugovora pokazuje da Juventus želi da nastavi saradnju sa argentinskim ofanzivcem i u narednim godinama. Torinski klub trenutno zauzima sedmo mesto na tabeli Serije A sa deset bodova nakon pet odigranih kola.