Gonzalez ostaje u Juventusu do 2030. godine
Juventus je odlučio da nastavi saradnju sa Nikom Gonzalezom, pošto je argentinski fudbaler produžio ugovor sa torinskim klubom do 2030. godine.
Krilni napadač nije krio zadovoljstvo zbog novog dogovora, istakavši da mu poverenje kluba mnogo znači i da je spreman da nastavi da pruža maksimum u crno-belom dresu.
- Veoma sam srećan što sam produžio ugovor. Želim da se zahvalim klubu na ukazanom poverenju, kao i svima koji su mi pomogli da stignem dovde. Jedva čekam da započnem novo poglavlje i da dam sve od sebe za ovaj dres. Napred, Juventus - poručio je Gonzalez, a prenosi zvanična objava kluba na društvenoj mreži Iks.
Dvadesetosmogodišnji Argentinac stigao je u Torino u avgustu 2024. godine iz Fiorentine. Od tada je u dresu Juventusa odigrao 45 utakmica, postigao sedam golova i zabeležio pet asistencija.
Prošlu sezonu proveo je na pozajmici u madridskom Atletiku, dok je u dosadašnjem toku aktuelne sezone upisao pet nastupa i dva pogotka za italijanski tim.
Produženje ugovora pokazuje da Juventus želi da nastavi saradnju sa argentinskim ofanzivcem i u narednim godinama. Torinski klub trenutno zauzima sedmo mesto na tabeli Serije A sa deset bodova nakon pet odigranih kola.
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