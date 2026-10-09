Fudbal

Gonzalez ostaje u Juventusu do 2030. godine

В.М.

09. 10. 2026. u 20:59

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Juventus je odlučio da nastavi saradnju sa Nikom Gonzalezom, pošto je argentinski fudbaler produžio ugovor sa torinskim klubom do 2030. godine.

Гонзалез остаје у Јувентусу до 2030. године

Gianluca Ricci/IPA Sport / IPA / Profimedia

Krilni napadač nije krio zadovoljstvo zbog novog dogovora, istakavši da mu poverenje kluba mnogo znači i da je spreman da nastavi da pruža maksimum u crno-belom dresu.

- Veoma sam srećan što sam produžio ugovor. Želim da se zahvalim klubu na ukazanom poverenju, kao i svima koji su mi pomogli da stignem dovde. Jedva čekam da započnem novo poglavlje i da dam sve od sebe za ovaj dres. Napred, Juventus - poručio je Gonzalez, a prenosi zvanična objava kluba na društvenoj mreži Iks.

Dvadesetosmogodišnji Argentinac stigao je u Torino u avgustu 2024. godine iz Fiorentine. Od tada je u dresu Juventusa odigrao 45 utakmica, postigao sedam golova i zabeležio pet asistencija.

Prošlu sezonu proveo je na pozajmici u madridskom Atletiku, dok je u dosadašnjem toku aktuelne sezone upisao pet nastupa i dva pogotka za italijanski tim.

Produženje ugovora pokazuje da Juventus želi da nastavi saradnju sa argentinskim ofanzivcem i u narednim godinama. Torinski klub trenutno zauzima sedmo mesto na tabeli Serije A sa deset bodova nakon pet odigranih kola.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima
Svet

0 0

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima

BIL GEJTS, američki milijarder, suosnivač kompanije "Microsoft" i filantrop koji se kroz fondaciju „Gejts fondacija“ bavi globalnim zdravljem, klimatskim promenama i drugim društvenim pitanjima, objavio je na svom sajtu "GatesNotes" veoma zanimljivu priču o kemtrejlsima.

08. 10. 2026. u 19:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"