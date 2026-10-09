CELA BOEMSKA ČETVRT NA NOGAMA: Trubači opkolili Dragana Kojića Kebu (FOTO)

FOLK zvezdu Dragana Kojića Kebu večeras, oko 21 čas, u srcu beogradske Skadarlije opkolili su trubači, podigavši atmosferu i privukavši pažnju prisutnih.

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Šta se krije iza ovog nesvakidašnjeg prizora i koji je razlog okupljanja, saznaćemo već sutra.

Dragan, međutim, za sada čuva tajnu i ne otkriva detalje, dodatno podgrevajući znatiželju.

Keba je, ipak, ostao zagonetan, ne otkrivajući šta se krije iza ovog nesvakidašnjeg susreta, pa će odgovor na pitanje zašto su ga trubači opkolili biti poznat tek sutra.