PUNE dve godine gatački parlament funkcioniše bez stabilne skupštinske većine. Od sednice do sednice menja se odnos snaga, a pojedine odluke prolaze jednoglasno, dok druge ne dobijaju potrebnu podršku ni nakon burnih rasprava. U međuvremenu, problemi u javnim preduzećima i ustanovama postaju sve izraženiji.

D. Curać

Koliko su politički odnosi nejasni pokazuje i odgovor odbornika SNSD Veselina Mučibabića na pitanje da li je vlast ili opozicija.

- Uf, mislim opozicija - odgovorio je Mučibabić, dodajući da su trenutno konstruktivna opozicija.

Da skupštinska većina ne postoji, potvrdio je i odbornik SDS Milan Savić, dok je Saša Lozo iz SPS upozorio da posledice političkih nesuglasica najviše osećaju građani.

- Ništa se ne radi, projekti su stali, sve je stalo - rekao je Lozo.

Odbornik SDS Miroslav Vuković ocenio je da je nedopustivo što se politički predstavnici ne mogu dogovoriti ni oko osnovnih pitanja.

- Normalno da građani trpe, ali svako ćuti - rekao je Vuković.

Posebno zabrinjava stanje u javnim preduzećima. "Vodovod" Gacko je 2025. završio sa gubitkom od 162.877 KM. Direktorka Jelena Radović upozorila je da preduzeće teško može održati finansijsku stabilnost bez povećanja cene vode i smanjenja broja zaposlenih.

Problemi u javnim ustanovama VUKOTA Govedarica je upozorio da je rad Kulturno-sportskog centra otežan jer je direktor Srđa Bjelogrlić, koji je ostavku podneo pre pet meseci, na bolovanju, dok je njegov zamenik napustio ustanovu. Problemi postoje i u Dečijem vrtiću, gde je mandat v. d. direktora istekao pre šest meseci. Izveštaji Centra za socijalni rad i TO nisu dobili potrebnu većinu, dok su izveštaji Radio Gacka i Narodne biblioteke jednoglasno usvojeni.

- Ništa se ne gradi, privreda ne postoji, stanovništvo je staračko, a potrošnja mala - ističe Radovićeva.

U "Vodovodu" je trenutno 37 zaposlenih, a bez nepopularnih mera nije moguće održati solventnost. Odbornik SNSD Stevan Crnogorac usprotivio se otpuštanju radnika, ali je insistirao na pronalaženju rešenja za probleme vodosnabdevanja.

Ponovo je otvoreno i pitanje nastavka dogradnje vodovoda iz Pridvorice. Načelnik opštine Vukota Govedarica smatra da je ulaganje oko 3,5 miliona KM u završetak projekta bolje rešenje od plaćanja penala Evropskoj investicionoj banci i izvođaču radova. Crnogorac, međutim, traži novi stručni elaborat, uz insistiranje da se reši i vodosnabdevanje Fojnice i Brljeva.

Ni u "Komusu" situacija nije bolja. Preduzeće ima 60 zaposlenih, od kojih samo 20 odsto radi u proizvodnom delu, a više od 77 odsto prihoda preduzeća odlazi na lična primanja.