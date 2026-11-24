Veliki potres uzdrmao je kadetski Mundijal u Kataru odmah po završetku duela između Srbije i Hondurasa.

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Nakon poraza od „orlića“, 15-godišnji talenat Sijetl Saundersa, Kristofer Batiz, ekspresno je odstranjen iz nacionalnog tima Hondurasa i poslat kući u SAD.

Iz Fudbalskog saveza Hondurasa poručuju da je do razlaza došlo jer je igračev otac Orlando napravio haos preko telefona, nezadovoljan što njegov sin nije dobio ni minut na terenu protiv Srbije.

💔🥺 ¡SU PROPIO PADRE LO DEJÓ SIN MUNDIAL! Christopher Batiz, de apenas 15 AÑOS, formaba parte de la selección de Honduras 🇭🇳 que disputa el Mundial Sub-17 en Qatar. Sin embargo, no tuvo minutos en el debut del combinado hondureño, algo que provocó el ENOJO de su padre, quien protagonizó una FUERTE DISCUSIÓN telefónica con el entrenador después del encuentro. Durante la llamada, el padre exigió que dieran de baja a su hijo y lo enviaran de regreso a casa. Aunque posteriormente recapacitó y volvió a comunicarse con la selección para ofrecer disculpas, YA ERA DEMASIADO TARDE. La Federación Hondureña de Fútbol (FFH) ya había tramitado el pasaje de regreso a Estados Unidos para el joven futbolista. Una situación INSÓLITA que terminó dejando a un chico de 15 años fuera de una experiencia mundialista. — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) November 23, 2026

Sa druge strane, otac oštro demantuje ove navode, optužuje čelnike saveza za nemar povodom Kristoferove povrede skočnog zgloba i tvrdi da je izbacivanje osveta zbog pitanja koja je postavio stručnom štabu.

- Predstavljaju me kao negativca, a ne govore šta je prethodilo svemu. Nikada nisam tražio da napusti kamp. Moj sin je informaciju da mora da ide kući dobio neposredno pred trening, a meni su preneli da je to navodno odluka koju je donela FIFA. To je potpuna besmislica, jer svetska kuća fudbala reaguje samo kod teških disciplinskih prekršaja ili ozbiljnih povreda, a ne zbog mišljenja jednog roditelja, poručio je ogorčeni otac.

Ovakav rasplet mogao bi skupo da košta Honduras u budućnosti, s obzirom na to da Batiz poseduje američko državljanstvo, a njegov otac sada otvoreno ističe da bi više voleo da mladi fudbaler ubuduće nosi dres Sjedinjenih Američkih Država.

