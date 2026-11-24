DRAMA u svetu tenisa!

Smirnov Vladimir / Zuma Press / Profimedia

Ukrajinka Elina Svitolina rekla je da joj je bilo neprijatno kada joj je Ruskinja Mira Andrejeva čestitala tokom dodele trofeja na završnom WTA turniru u Indijan Velsu.

- Znala sam da će tokom ceremonije pokušati da nađe reči da mi čestita. Mislim da to nije bilo primereno. Ne rukujemo se i ne fotografišemo sa predstavnicima zemlje agresora, pa je delovalo kao provokacija - rekla je Svitolina.

Dodala je da joj je taj trenutak bio izuzetno neprijatan i da je očekivala da će izazvati reakcije u medijima.

I Sergej Stahovski, trener Eline Svitoline, za govor je rekao da je bila manipulacija.

- To je namerna manipulacije. Čestitke uz svesno ignorisanje činjenice da je njena zemlja napala Ukrajinu, ubivši stotine hiljada ljudi. Nikada nije javno osudila ovaj rat i još je dobila priznanje iz Putinovih ruku. To nije plemenit akt, to je manipulacija.

Foto: Instagram printskrin/elisvitolina

Podsećamo, Mira je čestitala Elini na fantastičnoj nedelji u Indijan Velsu.

- Prvo bih želela da čestitam Jelini i njenom timu na fantastičnoj nedelji. Imala si neverovatnu sezonu. Znam da je teško izgubiti u finalu ali ova godina je izuzetna za tebe. Imaš i ćerkicu, fantastična si majka, vratiti se na teren posle svega toga je super teško. Zato ti čestitam na svemu tome i želim više sreće u narednoj sezoni - rekla je nedavno Mira.

FOTO: Tanjug/AP/Gregory Bull

Podsetimo, Andrejeva je pobedila u finalu sa 7:5, 6:3 i tako osvojila titulu na Završnom turniru u Indijan Velsu.

Ruska teniserka je slavila u finalu, nakon čega je Ukrajinki čestitala na dobroj sezoni. Svitolina je nakon svog govora sišla sa podijuma, a na čestitku je odgovorila klimnuvši glavom.

