"VLADIMIR PUTIN JOJ URUČIO NAGRADU"! Ukrajinci grme na mladu Ruskinju: "Kakva manipulatorka!"
DRAMA u svetu tenisa!
Ukrajinka Elina Svitolina rekla je da joj je bilo neprijatno kada joj je Ruskinja Mira Andrejeva čestitala tokom dodele trofeja na završnom WTA turniru u Indijan Velsu.
- Znala sam da će tokom ceremonije pokušati da nađe reči da mi čestita. Mislim da to nije bilo primereno. Ne rukujemo se i ne fotografišemo sa predstavnicima zemlje agresora, pa je delovalo kao provokacija - rekla je Svitolina.
Dodala je da joj je taj trenutak bio izuzetno neprijatan i da je očekivala da će izazvati reakcije u medijima.
I Sergej Stahovski, trener Eline Svitoline, za govor je rekao da je bila manipulacija.
- To je namerna manipulacije. Čestitke uz svesno ignorisanje činjenice da je njena zemlja napala Ukrajinu, ubivši stotine hiljada ljudi. Nikada nije javno osudila ovaj rat i još je dobila priznanje iz Putinovih ruku. To nije plemenit akt, to je manipulacija.
Podsećamo, Mira je čestitala Elini na fantastičnoj nedelji u Indijan Velsu.
- Prvo bih želela da čestitam Jelini i njenom timu na fantastičnoj nedelji. Imala si neverovatnu sezonu. Znam da je teško izgubiti u finalu ali ova godina je izuzetna za tebe. Imaš i ćerkicu, fantastična si majka, vratiti se na teren posle svega toga je super teško. Zato ti čestitam na svemu tome i želim više sreće u narednoj sezoni - rekla je nedavno Mira.
Podsetimo, Andrejeva je pobedila u finalu sa 7:5, 6:3 i tako osvojila titulu na Završnom turniru u Indijan Velsu.
Ruska teniserka je slavila u finalu, nakon čega je Ukrajinki čestitala na dobroj sezoni. Svitolina je nakon svog govora sišla sa podijuma, a na čestitku je odgovorila klimnuvši glavom.
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