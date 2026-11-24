KURSNA LISTA: Srednji kurs dinara za evro 117,6503 dinara
ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,6503 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar će prema evru biti niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,3 odsto, kao i od početka godine.
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar slabiji je danas za 0,81 odsto i iznosi 107,8272 dinara za dolar.
Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,8 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou 5,6 odsto, a od početka godine 7,3 odsto.
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