Zvezda naciljala napadača! Ako dođe to će biti pakao za srpske komentatore (VIDEO)
Nigerijac je meta u zimskom prelaznom roku.
Nije tajna da sportski sektor FK Crvena zvezda uveliko radi na dovođenju pojačanja u januaru, s obzirom da trener Albert Rijera (44) ima jasne zamisli i konkretne želje. Već se na "Marakanu" vratio vezista Luka Ilić (27), vrlo je moguće da će njegovim stopama i desni bek Ognjen Mimović (22), pominje se i mađarski krilni ofanzivac Dominik Kočiš (24)...
Međutim, sada je još jedno ime iskočilo sada u prvi plan i to veoma interesantno. Navijači i sportka javnost će ga jako teško zapamtiti, a ukoliko ovaj napadač zaista obuče crveno-beli dres, biće to pakao i ozbiljno mučenje za TV komentatore.
U pitanju je Čukvubuikem Ikvuemesi (25), koji trenutno nosi dres Levena. Kako prenosi portal "Mocart sport", Rijera je poručio čelnicima srpskog prvaka da mu je Nigerijac prva želja kada je reč o timskom prelaznom roku, jer je uveren da bi on doneo ozbiljan kvalitet.
Momak visok 195 centimetara bio je svojevremeno u Sloveniji član Krškog i Celja, gde ga je Španac i upoznao. Kasnije je u Italiji nosio dres Salernitane, ali nije se proslavio, pa ga je belgijski prvoligaš kupio za 1,8 miliona evra. Međutim, Ikvuemesi trenutno nije prva opcija u ekipi koja zauzima tek 13. mesto na tabeli Župiler lige. Ove sezone odigrao je osam utakmica u svim takmičenjima i upisao samo jednu asistenciju.
Gledajućin statistiku, Afrikanac bi bio veliko kockanje za Zvezdu, ali šef struke je siguran da on može da bude veliki adut, pogotovo na leto u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Snažni centarfor ima važeći ugovor do juna 2028. godine, a ukoliko se zaista preseli u Beograd, najverovatnije će u timu zameniti Marka Arnautovića (37), koji je na izlaznim vratima.
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