ŠTA je sve potrebno da bi nebo iznad Srbije bilo bezbedno i ko su ljudi koji o njegovoj odbrani brinu 24 sata dnevno?

Foto: Video-produkcija "Novosti"/N. Skenderija

Odgovore na ova pitanja potražili smo u 250. raketnoj brigadi za protivvazduhoplovna dejstva, jednoj od najznačajnijih jedinica Vojske Srbije, čiji su pripadnici bili naši domaćini tokom snimanja nove epizode dokumentarnog serijala "U stroju", koji je Kompanija "Novosti" realizovala u saradnji sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije (VS).

Večeras, od 20.10 na televiziji Newsmax Balkans, u novoj epizodi "250. raketna brigada", gledaoci će imati priliku da se upoznaju sa najsavremenijim raketnim sistemima protivvazduhoplovne odbrane, ali i sa ljudima koji njima upravljaju.

Poverenje iznad svega GLEDAOCI će se uveriti da iza složenih sistema i savremene tehnologije stoji nešto što se ne može izmeriti tehničkim karakteristikama - poverenje među ljudima.

- Naši sagovornici objasnili su nam zašto je svaki član borbene posluge podjednako važan i koliko uspeh jedinice zavisi od timskog rada - kaže Stevanovićeva.

Saznali smo kako funkcioniše raketni sistem HQ-17AE, koje su njegove mogućnosti i zašto je njegovo uvođenje u naoružanje značajno za odbranu vazdušnog prostora Srbije. Razgovarali smo i sa pripadnicima jedinice koji su se za rad na ovom sistemu usavršavali u Kini, gde su prošli teorijsku i praktičnu obuku.

- Poseban deo naše priče posvetili smo i raketnom sistemu FK-3, jednom od najznačajnijih sredstava kojima je poslednjih godina modernizovana srpska protivvazduhoplovna odbrana. Upoznali smo njegove mogućnosti, saznali od kojih pretnji može da štiti vazdušni prostor i kako izgleda obuka posada koje njime upravljaju. Imali smo priliku da pratimo i jedan od važnih segmenata njihovog rada - dopunu lansirnih vozila raketama, postupak koji zahteva preciznost, uvežbanost i potpunu koordinaciju svih učesnika - otkriva Marija Stevanović, autor našeg serijala.

Sa pripadnicima 250. raketne brigade razgovarali smo o tome i zašto su izabrali vojnički poziv, šta za njih znači uniforma i kako izgleda život u jedinici u kojoj su disciplina, odgovornost i međusobno poverenje neodvojivi deo svakodnevice.

Reprizno izdanje epizode "250. raketna brigada" gledaoci će na TV Newsmax Balkans moći da pogledaju u nedelju, 29. novembra od 21.30.