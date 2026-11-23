JUČE SMO PROŠLI! Evo "Tip" - tiketa za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
19.00 Hamarbi - Geteborg 1 (1.20)
20.30 Seuta - Almerija 2 (1.93)
20.45 Nant - Grenobl 1 (1.45)
Kvota: 3.36
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