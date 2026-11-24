EVROPSKA unija razmatra režim posebnog nadzora za Crnu Goru po ulasku u članstvo, u trajanju od jedne decenije, uz mogućnost produženja za još pet godina! Za to vreme pravo glasa Crnogoraca i veta u tom visokom društvu moglo bi biti suspendovano.

Vlada CG

Po navodima briselskog portala "Politiko", iako je Evropska komisija prvobitno predlagala probni period od 15 godina, unutar Unije je postignut kompromis na inicijativu Irske, koja predsedava u Savetu EU.

Portal navodi da su ambasadori država članica načelno podržali skraćenje tog roka na deset godina, uz opciju petogodišnjeg produženja, nakon što su zemlje poput Italije i grupe "Prijatelji Zapadnog Balkana" upozorile da se deceniju i po dug nadzor teško može nazvati privremenom merom. Crna Gora bi po pristupanju EU formalno imala pravo glasa i veta ali bi joj pravo glasa u SE moglo biti privremeno suspendovano u slučaju ozbiljnog kršenja vladavine prava ili opstrukcije zajedničkih odluka.

Zvanična Podgorica, međutim, šalje optimističke poruke, posebno premijer Milojko Spajić, koji kaže da Crna Gora ne strepi od zaštitnih mehanizama.

Izazovi u finišu KAO glavni izazovi pred završnicu pregovaračkog puta za Crnu Goru su otvorena pitanja sa susednom Hrvatskom (granica, imovina, ratni zločini i brojni zahtevi), koja opterećuju dinamiku završetka procesa.

- Naša država je iskreno posvećena evropskim vrednostima. Mi zaštitne mere ne vidimo kao prepreku. Ugovor o pristupanju EU očekujemo u junu naredne godine, to je istorijski cilj uz punopravno članstvo 2028. - poručio je Spajić.

Sličnog stava je i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ističući da neće biti usporavanja zatvaranja pregovaračkih poglavlja do kraja ove godine. Slične rokove ističu i predsednik Crne Gore Jakov Milatović i potpredsednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović.

Deo opozicije (uključujući DPS, Evropski savez, URA i HGI) i civilnog sektora upozorava da prihvatanje desetogodišnjeg nadzora i mogućnosti suspenzije glasa predstavlja presedan kakav nijedna ranija članica, od Slovenije do Hrvatske, nije morala da prođe.

Crna Gora je do sada privremeno zatvorila 25 od 33 pregovaračka poglavlja.

Evropska komisija i komesarka Marta Kos poručuju da su uslovi za dalji napredak realni, ali da su potrebni kontinuitet reformi, politička stabilnost i snažna administracija za korišćenje EU fondova.