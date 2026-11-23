PRED Višim sudom u Negotinu nastavljeno je suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić. Na ročištu su svoje iskaze dali svedoci koji su otkrili gde su kobnog dana videli dvogodišnju devojčicu, ali i kuda se ona kretala.

Foto: K. Mitrović/Privatna arhiva

Iako je bilo planirano saslušanje 12 svedoka, Novica Perić nije pristupio današnjem glavnom pretresu, navodeći da se zbog posla nalazi na terenu i da nije u mogućnosti da dođe u sud. Njegov iskaz iz tužilaštva kasnije je pročitan u sudnici, uz saglasnost svih stranaka u postupku.

Svedok Saša Zabečević rekao je pred sudom da poznaje optužene, kao i da je Dalibor Dragijević, brat prvooptuženog Dejana, bio njegov radnik. Ostao je pri iskazu koji je ranije dao u tužilaštvu.

Kako je ispričao, Dejana je video 29. marta, kada su zajedno postavljali foliju za plastenik. Tom prilikom Dragijević mu je, kako je naveo, pomenuo da je morao da ide u policiju zbog događaja u Banjskom Polju.

"Zbog jednog p**anja morao sam da idem da dam izjavu“, rekao je, prema svedočenju Zabečevića, Dejan.

Svedok je dodao da je 1. i 2. aprila video Dalibora, a da mu je 4. aprila pozlilo majci, koju je odvezao u ambulantu. Tada mu je Dalibor rekao da je video brata i da je dao izjavu u policiji.

- Pitao sam ga kako se Dejan drži, a on mi je rekao: "Nikako". Kada sam pitao kako se on drži, počeo je da plače i otišao. Tada sam ga video poslednji put - ispričao je Zabečević.

Odgovarajući na pitanja sudije, naveo je da nije imao naročito blizak kontakt sa Dejanom, kao i da u Daliborovom ponašanju nije primetio ništa neobično. Dodao je da niko od njih nije pominjao nestanak devojčice.

Foto: S.M.Jovanović

Poslovođa: Svi u firmi se pitamo kako nismo primetili

Na suđenju je saslušan i Zoran Zdravković, nekadašnji poslovođa u JKP „Vodovod“, čiji je iskaz iz tužilaštva pročitan u njegovom prisustvu. On je govorio o radnom danu Dragijevića i Jankovića, njihovom ponašanju nakon nestanka devojčice, ali i o službenim vozilima preduzeća.

Zdravković je naveo da je 26. marta sa Dejanom krenuo ka Zlotu, kada ga je pozvao direktor i obavestio da je nestalo dete, uz instrukciju da se radnici uključe u potragu.

- Rekao sam Dejanu da zaustavi auto i pozvao Srđana Jankovića, koji je rekao da je u Boru radi biranja crepa. Rekao je da će da ode tamo. Kod Srđana i Dejana nisam primetio ništa čudno - naveo je Zdravković.

Prema njegovim rečima, Dragijević mu je tokom razgovora rekao da ih je u Banjskom Polju neko zaustavio i pitao da li su videli devojčicu. Zdravković je dodao da su mu radnici rekli da su tog dana bili na radnom zadatku, ali da ne zna tačno kada.

Kako je ispričao, na putu ka Zlotu pitao je kako nisu videli devojčicu, na šta je Dejan odgovorio: "Daj Bože da je nađu".

Zdravković je naveo da je i narednog dana bio sa Dragijevićem i da su mu obojica delovala sasvim normalno.

- Svi u firmi se pitamo kako nismo primetili ukoliko su nešto uradili - navedeno je u njegovom iskazu.

Govoreći o razgovorima sa kolegama nakon što su Dragijević i Janković bili u policiji, Zdravković je rekao da su mu pričali kako su im oduzeta vozila i da su ih policajci ispitivali. Kada su ih kolege pitale šta su radili u ulici u kojoj nisu bili radno angažovani, odgovorili su da su išli u toalet.

Dodao je da su se službena vozila „Vodovoda“ prala svakog petka, pa su tako oprana i 29. marta.

Zdravković je o porodici Dragijević govorio pozitivno, navodeći da ih poznaje celo selo i da nikada nije čuo da je neko imao zamerke na njih. Za Jankovića je rekao da ga poznaje sa posla i da se niko nije žalio na njega.

Odgovarajući na pitanja tužioca, rekao je da ne zna da li je pumpa za vodu iz službenog automobila menjana, ali da takva zamena ne bi trebalo da bude moguća bez njegovog odobrenja.

Potvrdio je i da su sva četiri službena vozila „fijat panda“ koja je preduzeće imalo u tom periodu bila opremljena GPS sistemom za praćenje, ali da ne zna da li je policija proveravala podatke jer nije imao pristup tom sistemu.

Objasnio je i da su Dejan i Srđan koristili isto vozilo jer im je ono bilo dodeljeno kao timu. Pumpa koja se nalazila u zadnjem delu automobila služila je za ispumpavanje vode iz šahtova, a sastojala se od motora na stalku i creva za izvlačenje i odvođenje vode.

Foto: S.M.Jovanović

"Nije pokazivao ni strah ni zabrinutost"

Naredna svedokinja bila je Jasna Zdravković, koja je rekla da su joj optuženi kolege, dok Dejanovog oca poznaje iz sela.

Ona je navela da je Dejana bolje poznavala od Srđana, kao i da je on sa bratom i ocem često dolazio da pomogne njenoj porodici oko vodovoda u kući.

Kako je ispričala, Dejana je videla 26. marta oko 15 časova, kada su se ona i suprug vraćali kući. Njen suprug je tada dobio poziv da je nestala devojčica i da radnici treba da se priključe potrazi.

- Svi smo u vozilu komentarisali kako je nestala, osim Dejana. On je rekao da su ih u Banjskom Polju zaustavili da pitaju da li su videli dete. Jedini njegov komentar bio je: "Daj Bože da nađu dete" - navela je Zdravković.

Dodala je da je Dejana videla i 27. marta, kao i da je sa njim sedela u automobilu 29. marta, ali da nije primetila ništa neobično.

- Dejan se normalno ponašao, nije pokazivao strah niti zabrinutost. Nisam primetila plastične kese u vozilu ni poljoprivredni alat. Mislim da je Dejan rekao da je privođen u policiju i da mu je oduzeto vozilo - ispričala je svedokinja.

Kako piše "Kurir", odbrana Dragijevića i Jankovića zatražila je od suda da odrede novo neuropsihijatrijsko veštačenje okrivljenih, kako bi se utvrdilo da li su se tokom davanja iskaza u Policijskoj upravi u Boru nalazili u posebnom psihičkom stanju koje je moglo da utiče na sadržaj njihovih izjava.

Foto: Privatna arhiva

Šta su svedoci ispričali pred sudom?

Svedok Ratomirka Dojčinović ispričala je da je, dok ju je sin vozio na autobusku stanicu, ispred bele kuće primetila dete u zelenoj jakni koje je čučalo okrenuto leđima i igralo se.

Svedok Dragan Dojčinović je potvrdio reči svoje majke, navodeći da je oko 13.40 časova u Ulici vojvode Radomira Putnika video devojčicu u dvorištu na oko 20 metara udaljenosti kako hoda ka ulazu u kuću. Kasnije se priključio potrazi.

Svedok Rade Mikić naveo je da je oko 13 časova video majku devojčice kod kapije sa jednim detetom, te da tada u ulici nije primetio službenu "fijat pandu" optuženih. Kada je video policiju i vatrogasce, priključio se u potragu.

Svedok Aleksandra Mikić je rekla da je kroz prozor kuhinje, na svega nekoliko sekundi, videla devojčicu sa repićem i maslinasto-zelenom jaknom kako prolazi pored njene kuće ka šumi i prilazi njenom parkiranom vozilu. Nije reagovala jer je, kako je rekla, pretpostavila da su roditelji u blizini. Navela je da je zbog toga grize savest.

Svedok Dragoslava Živković navela je da je oko 13.40 časova, dok je sa sinom razgledala kuću u tom kraju, videla dete u zelenoj jakni kako se sporo kreće sredinom ulice. Čim je sin dobio poruku da je devojčica nestala, otišla je u policiju da prijavi gde ju je videla.

Svedok Slađan Živković je potvrdio majčin iskaz, dodajući da je devojčicu video preko ramena nakon što mu je majka skrenula pažnju i da je odmah po saznanju o nestanku telefonom javio kuda se dete kretalo.

Detaljne iskaze svedoka u postupku za ubistvo Danke Ilić pročitajte u odvojenoj vesti.

Šta im se stavlja na teret?

Prema navodima optužnice, njih dvojica su se 26. marta 2024. godine, vraćajući se sa radnog zadatka službenim vozilom „fijat panda“, kretali kroz Banjsko Polje, kada su u Ulici Vojvode Radomira Putnika udarili Danku.

Janković je, kako tvrdi tužilaštvo, upravljao vozilom, dok je Dragijević bio na mestu suvozača. Nakon udara, Dragijević je navodno podigao devojčicu, stavio je na zadnje sedište i, kako tvrdi tužilaštvo, ugušio rukama, dok je Janković osmatrao okolinu.

Potom su se, prema optužnici, dogovorili da telo ostave na deponiji, gde ga je Janković navodno izbacio iz automobila.

Tužilaštvo otkrilo na kojim dokazima se zasniva optužnica

Tužilaštvo je na početku suđenja, kao dokaze, navelo video-snimke, GPS podatke, veštačenje Saobraćajnog fakulteta u Novom Sadu, kretanje i zaustavljanje službenog vozila, rekonstrukciju na deponiji, iskaze pet svedoka koji su videli Danku, kao i fotografije koje je njena majka napravila mobilnim telefonom. Tužilac je ukazao i na to da se kretanje vozila i moguće putanje devojčice vremenski i prostorno poklapaju. Naveo je i da su optuženi nakon događaja navodno prali vozilo i koristili vodenu pumpu i alat, čime su mogli biti uništeni biološki tragovi.

Poseban deo pretresa odnosio se na ranija priznanja optuženih, koja su kasnije povukli. Tužilaštvo je navelo da su obojica prvobitno priznala delo u Policijskoj upravi Bor i pred Višim javnim tužilaštvom u Zaječaru, ali da su kasnije promenili iskaze. Odbrana je, međutim, tvrdila da su priznanja iznuđena torturom i zatražila da se zapisnici o saslušanju izdvoje kao nezakoniti dokazi.

Braniteljka Dragijevića istakla je da ne postoje biološki ni DNK tragovi Danke Ilić u vozilu ili na predmetima koji se dovode u vezu sa optuženima, kao i da, prema njenim tvrdnjama, nije dokazana ni smrt devojčice ni mehanizam nanošenja povreda.

Branilac Jankovića takođe je osporio optužnicu, navodeći da osim povučenih priznanja nema materijalnih dokaza koji njegovog klijenta povezuju sa zločinom. Odbrana je ukazala i na telefonski poziv koji je Janković uputio u vreme za koje tužilaštvo tvrdi da se dogodio udar automobilom.

Dejan Dragijević izneo odbranu

Dejan Dragijević je u svojoj odbrani potvrdio da su se on i Janković službenim vozilom kretali kroz Banjsko Polje i zaustavljali na lokacijama navedenim u optužnici, ali je negirao da su udarili ili videli Danku.

Objasnio je da su se zaustavljali zbog telefonskih poziva i da bi Janković vezao pojas. Kod deponije, kako je rekao Dragijević, Janković kratko razgovarao telefonom sa čovekom od kojeg je trebalo da preuzme crep. Govoreći o priznanju koje je ranije dao u policiji, Dragijević je tvrdio da je ono iznuđeno fizičkim nasiljem.

"Priznao sam pred policijom jer više nisam mogao da izdržim batine. Kesa na glavu, štapom su me tukli", rekao je Dragijević, opisujući da su ga, kako tvrdi, policajci udarali pesnicama i prutom, polivali vodom, davili i pretili mu.

Naveo je i da su mu sugerisali šta treba da izjavi, uključujući navode o udaru automobilom, gušenju devojčice i odlaganju tela.

Srđan Janković izneo odbranu

Srđan Janković je takođe ostao pri tvrdnji da nije video Danku i da ne zna šta joj se dogodilo. Potvrdio je da se službenim vozilom kretao kroz Banjsko Polje, ali je objasnio da se na pojedinim lokacijama zaustavljao zbog telefonskih poziva i vezivanja sigurnosnog pojasa.

I on je tvrdio da su ga policajci udarali, davili u kofi vode i vezivali mu ruke i noge.

Podsetimo, sedmorica policajaca iz Bora uhapšena su zbog sumnje da su zlostavljali i mučili osumnjičene za ubistvo Danke Ilić.

Takođe, uhapšeno je osam policajaca zbog sumnje da su u policijskoj stanici u Boru nasmrt pretukli Dalibora Dragijevića, brata optuženog Dejana.

Foto: N. Živanović, društvene mreže

Majka Danke Ilić otkrila okolnosti nestanka

Na sledećem ročištu svedočili su roditelji Danke Ilić.

Prvo je svedočila Dankina majka Ivana Ilić, koja je opisala zbog čega je tog dana sa decom došla u Banjsko Polje, gde je odrasla, kao i trenutak kada je shvatila da njene ćerke više nema. Navela je da je želela da decu odvede na mesto za koje je vezuju lepe uspomene iz detinjstva, a da je odluku donela tog jutra.

Otac Danke Ilić naveo da je kobnog dana sreo optužene

Nakon nje, pred sudom je svedočio i Dankin otac Miloš Ilić, koji je ispričao da ga je supruga pozvala oko pola dva popodne i rekla mu da Danke nema. Odmah je krenuo u Banjsko Polje, a na putu je sreo radnike JKP "Vodovod", koje je iz automobila pitao da li su videli dete.

(Blic.rs/Kurir.rs)