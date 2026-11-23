SAVRŠENA kombinacija kokosa, oraha i čokolade, tako fino izbalansirani da vam se u jednom zalogaju smenjuju tri ukusa, a nijedan nije prejak. Jednostavno, ovaj kolač morate probati, jer je ukus fantastičan.

Printscreen Youtube / Home Made Recipes

Sastojci:

2 orah korice:

8 belanaca

200 g šećera

250 g mlevenih oraha

2 kašike brašna

Kokos kora:

5 belanaca

5 kašika šećera

100 g kokosa

Krem:

13 belanaca

250 g šećera

100 g crne čokolade

250 g margarina ili maslaca

Priprema:

Pravimo jednu koru koju ćemo seći na 2 dela. Pečemo u velikom plehu od rerne 42 x32cm. Ulupati belanca sa šećerom u čvrstu penu. Dodati brašno i orahe i sve izmešati. Istresti smesu u pleh i peći oko 15 minuta u prethodno zagrejanoj rernu na 180 stepeni.

Umutiti belanca sa šećerom opet u čvrstu penu, a zatim dodati kokos. Odmah istresti u pleh poravnati i odneti da se peče. Peći oko 15 minuta, da blago požuti. Ako prepečete mrviće se. Za krem umutiti žumanca i šećer tako da se zapremina udvostruči i cela masa posvetli. Staviti na veću šerpu u kojoj je 1 – 2cm vode, pa sve na vatru.

Od momenta kada voda provri kuvaćemo sve nekih 12 minuta. Nakon tog vremena odati čokoladu i mešati dok se ne otopi pa skinuti sa vatre da se hladi. Kada se ohladi umutiti maslac ili margarin pa ga iz dva puta dodati kremu. Prvu koru preseći na pola.

Na tacnu staviti prvu koru isprskati je mlekom, sačekati da upije pa namazati pola krema. Preko staviti kokos koru, isto je isprskati mlekom pa pemazati ostatkom krema. Preko staviti orah koru i ostaviti sve malo u frižider kako bi se stegnulo.

Otopiti čokoladu sa uljem, pa ostaviti da se hladi. Izvaditi kolač iz frižidera, zagladiti ga, pa umutiti šlag krem od vanile sa mlekom i premazati kolač sa svih strana.

Zatim preliti glazurom od čokolade i lepo poravnati. Oko kolača po želji nalepiti mlevene orahe, seckani lešnik.

(still)