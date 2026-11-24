JEDNOM godišnje, pun Mesec, simbol podsvesti, emocija, tajnosti, nađe se u Blizancima, simbolu komunikacija, logike, saobraćaja, a ove godine ta faza očekuje nas 24. novembra, na drugom stepenu ovog vazdušnog znaka.

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Ovogodišnjim punim Mesecom u Blizancima upravlja Merkur, planeta intelekta, komunikacija, medija, trgovine, informacija, u Škorpiji, znaku u kome je izuzetno jak. Mada će biti u retrogradnoj senci do 30. novembra (kada dolazi na stepen sa koga je krenuo retrogradno) ipak ćemo se lakše dogovarati, pregovarati, putovati, a na dnevnom redu ponovo će se naći teme koje su odlagane. Saznaćemo odgovore na pitanja koja su nas interesovala od 24. oktobra, kada je Merkur krenuo retrogradnim hodom sa 20. stepena Škorpije - stepena novca u znaku finansija, poreza, osiguranja, berze, skrivenih resursa, kredita...

U horoskopu ovogodišnjeg punog Meseca, podznak pada na prvi stepen Blizanaca, na drugom je Mesec, a na trećem stepenu Uran, i zajedno prave izazovne aspekte sa Suncem u Strelcu i Marsom u Lavu. Oni upozoravaju na probleme u porodičnim i partnerskim odnosima, sa autoritetima i nadređenima, kao i na opasnost od donošenja impulsivnih odluka, pod uticajem emocija. Kada je reč o zdravlju, osetljiviji su respiratorni organi a mogući su i kardiovaskularni i problemi sa očima, pritiskom.

Konjunkcija Meseca i Urana u prvoj kući horoskopa punog Meseca oslikava opštu atmosferu u društvu, koja će biti prepuna tenzije, nervoze, impulsivnih reakcija, stresa, brzopletosti, naglašenih emocija. Veća opasnost vreba u saobraćaju, naročito na raskrsnicama, pružnim prelazima na šta upozorava konjunkcija Meseca i Urana na podznaku horoskopa mladog Meseca. Ovaj aspekt upozorava i na finansijske malverzacije, eskalaciju ratnih sukoba, probleme u vazdušnom saobraćaju i sa internetom.

Uticaj punog Meseca će najviše osetiti osobe rođene sa ascendentom ili Suncem na prvom, drugom ili trećem stepenu Blizanaca, Device, Strelca i Riba.