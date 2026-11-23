Doskora prvi reket sveta prinuđen da ode "pod nož".

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Italijanski teniser Janik Siner operisaće povređeno koleno desne noge sutra i pauziraće najmanje tri meseca, zbog čega će propustiti Australijan open.

Kako je preneo Skaj Sports Italija, Siner (25) je danas otputovao u finski grad Turku gde će sutra biti operisan.

Isti izvor tvrdi da će Italijan zbog operacije i zatim rehabilitacije pauzirati najmanje tri meseca, što znači da bi mogao da se vrati na teren krajem februara ili početkom marta.

+++ Sky Sport Dopo i consulti degli ultimi giorni, è arrivata la decisione che si attendeva da parte di Jannik Sinner: sì all’intervento chirurgico. Verrà operato dal chirurgo Lasse Lempainen, un ortopedico di fama internazionale considerato uno dei massimi esperti al mondo nelle lesioni tendinee e muscolari. L’intervento si svolgerà a Turku, dove Jannik arriverà nella giornata di oggi. La patologia, come è noto, è una tendinopatia esterna al ginocchio destra, detta sindrome della bandelletta ileotibiale. I tempi di recupero sono stimati in 3/4 mesi, dunque potrebbe rientrare per la stagione sulla terra rossa, dopo i tornei americani. Ma è ovviamente solo un'ipotesi. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) November 23, 2026

Siner je poslednji put igrao letos na Vimbldonu kad je osvojio peti grend slem pehar u karijeri.

U međuvremenu je propustio US Open, a sad neće igrati ni u Melburnu gde brani ovogodišnje polufinale.

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