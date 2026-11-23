Siner mora na operaciju! Poznato da li Italijan igra na Australijan openu!
Doskora prvi reket sveta prinuđen da ode "pod nož".
Italijanski teniser Janik Siner operisaće povređeno koleno desne noge sutra i pauziraće najmanje tri meseca, zbog čega će propustiti Australijan open.
Kako je preneo Skaj Sports Italija, Siner (25) je danas otputovao u finski grad Turku gde će sutra biti operisan.
Isti izvor tvrdi da će Italijan zbog operacije i zatim rehabilitacije pauzirati najmanje tri meseca, što znači da bi mogao da se vrati na teren krajem februara ili početkom marta.
Siner je poslednji put igrao letos na Vimbldonu kad je osvojio peti grend slem pehar u karijeri.
U međuvremenu je propustio US Open, a sad neće igrati ni u Melburnu gde brani ovogodišnje polufinale.
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