MILORAD DODIK PONOSAN NA SINA IGORA: Pred njim su veliki izazovi i važne odluke
IGOR je moj ponos i moja pobeda. Od srca mu čestitam izbor za mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske. On je dete SNSD-a, istakao je predsednik te partije Milorad Dodik.
Dodik je istakao da vreme pred nama traži odgovornost, ozbiljan rad, zajedništvo i spremnost da svako od nas da svoj doprinos stabilnosti i napretku Republike Srpske.
- Siguran sam u njegovo znanje, sposobnosti i iskustvo koje je potvrdio dosadašnjim radom, ali i u novu energiju koju kao predstavnik mlađe generacije donosi na ovu važnu poziciju - napisao je Dodik na Iksu, nakon što je predsednik Srpske Savo Minić saopštio da je Igor Dodik mandatar za sastav nove Vlade Srpske.
Dodik je siguran da će sve što mandatar učini biti na dobrobit svih građana Republike Srpske.
- Tako je naučen. Pred njim su veliki izazovi i važne odluke. Želim mu mnogo snage, istrajnosti, uspeha i sreće na ovom putu. Neka ovo bude početak novog poglavlja, novih prilika i velikih uspeha za našu Republiku Srpsku! Nikada nisam bio sigurniji i ponosniji nego danas - istakao je Dodik.
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