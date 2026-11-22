Predsednik Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je Igor Dodik, organizacioni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) mandatar za sastav nove vlade Srpske.

Foto: Natanael Natanael Alfredo Nemanita Ginting/Alamy/Profimedia

Minić je na konferenciji za novinare rekao da će nova Vlada biti vrlo brzo formirana i da će to biti vlada kontinuiteta, prenosi RTRS.

On je prethodno, u odvojenim susretima, obavio konsultacije sa predstavnicima stranaka vladajuće koalicije.

Prema najavama iz kabineta, Minić se sastao sa predstavnicima lista SPS - Goran Selak - Pokret Jedinstvena Srpska, Socijalistička partija Petar Đokić - DEMOS - NDP, DNS-NPS Banjac-Nešić, Ujedinjene Srpske, kao i sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik.

Narodna skupština Republike Srpske konstituisana je 16. novembra, a za predsednika skupštine ponovo je izabran Nenad Stevandić, potvrđeni su mandati 83 narodna poslanika i izabrani su potpredsednici parlamenta.

Opšti izbori u BiH održani su 4. oktobra.