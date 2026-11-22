POZNATO IMA MANDATARA: Evo ko će sastavljati Vladu u Republici Srpskoj
Predsednik Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je Igor Dodik, organizacioni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) mandatar za sastav nove vlade Srpske.
Minić je na konferenciji za novinare rekao da će nova Vlada biti vrlo brzo formirana i da će to biti vlada kontinuiteta, prenosi RTRS.
On je prethodno, u odvojenim susretima, obavio konsultacije sa predstavnicima stranaka vladajuće koalicije.
Prema najavama iz kabineta, Minić se sastao sa predstavnicima lista SPS - Goran Selak - Pokret Jedinstvena Srpska, Socijalistička partija Petar Đokić - DEMOS - NDP, DNS-NPS Banjac-Nešić, Ujedinjene Srpske, kao i sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik.
Narodna skupština Republike Srpske konstituisana je 16. novembra, a za predsednika skupštine ponovo je izabran Nenad Stevandić, potvrđeni su mandati 83 narodna poslanika i izabrani su potpredsednici parlamenta.
Opšti izbori u BiH održani su 4. oktobra.
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