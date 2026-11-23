GOTOVO JE! Arina Sabalenka skinula verenički prsten (VIDEO)
Treća teniserka sveta Arina Sabalenka ponovo se našla u centru pažnje javnosti, ali ovoga puta razlog nisu njeni uspesi na terenu, već privatni život.
Beloruskinja je prisustvovala NBA utakmici između Los Anđeles Lejkersa i Jute, gde su je kamere u dvorani uhvatile u krupnom kadru. Ipak, navijačima oštrog oka nije promakao jedan važan detalj – na njenoj ruci nije bilo skupocenog vereničkog prstena vrednog čak 800.000 dolara.
Ovaj detalj odmah je pokrenuo lavinu komentara i glasine o raskidu sa brazilskim preduzetnikom Jorgosom Frangulisom, sa kojim se verila početkom godine. Situaciju dodatno podgreva činjenica da Sabalenka prsten nije nosila ni nekoliko dana ranije, na jednom događaju u Holivudu.
Nakon što su američki mediji preneli vest o mogućem krahu ljubavi, oglasio se i sam Frangulis. On je na Instagramu, ispod jedne od objava o raskidu, ostavio fotografiju na kojoj Arina šalje poljubac u kameru, dok joj na domalom prstu ponovo sija čuveni dijamant. Iako je ovim potezom želeo da stavi tačku na spekulacije, Frangulis je ubrzo obrisao svoj komentar, što je kod pratilaca izazvalo još veću misteriju.
Sa druge strane, upućeni podsećaju da je Sabalenka i ranije u javnosti viđana bez nakita, čak i kada je bila u društvu verenika, pa odsustvo prstena ne mora nužno da znači ljubavni brodolom.
Što se tenisa tiče, iza Sabalenke je veoma naporna godina obeležena povredama, koju je završila eliminacijom u grupnoj fazi na završnom VTA turniru.
Kako je i sama istakla, protekla sezona bila je „neprestana borba sa sopstvenim telom“, zbog čega je odlučila da napravi pauzu, potpuno se oporavi i spremno dočeka nove izazove u 2027. godini.
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