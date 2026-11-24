KAMPANjA istraživanja rimskog vojnog utvrđenja Lakoburgus kod Radujevca u opštini Negotin, za 2026, završena je novim saznanjima o njegovim arhitektonskim karakteristikama i ostacima severnog bedema.

Foto: S. M. Jovanović

Među ovogodišnjim nalazima je i dobro očuvan novčić, čije će se poreklo i vreme nastanka znati tek posle konzervacije i stručne analize.

Iza svakog otkrivenog dela zida, traga kule ili predmeta iz rimskog doba stoji dugotrajan rad arheologa, ali i strpljenje da se sačekaju odgovori koje nalazi mogu da pruže. Na Ćetaću, gde se ostaci antičkog utvrđenja istražuju već šest godina, stručni tim postepeno otkriva obrise građevine koja je bila deo rimskog odbrambenog sistema na Dunavu.

Za arheologe Balkanološkog instituta SANU i Muzeja Krajine u Negotinu, svaka istraživačka kampanja nastavak je prethodne, a cilj isti - utvrditi gabarite Lakoburgusa, razumeti izgled, kakvu je ulogu imao u rimskom odbrambenom sistemu i stvoriti uslove za njegovu buduću zaštitu i predstavljanje javnosti.

Spremaju ga za baštinu Uneska? LAKOBURGUS je uz Glamiju kod Rtkova i Moru Vagej kod Mihajlovca jedan od lokaliteta na području Negotina i Kladova čije istraživanje i zaštita imaju važno mesto u očuvanju rimskog nasleđa u našoj zemlji.

- Istraživanja Lakoburgusa imaju značaj i u kontekstu nastojanja Srbije da svoj deo Dunavskog limesa kandiduje za Listu svetske baštine Uneska. Srbija je 2015. pokrenula inicijativu za upis desne obale Dunava, duž njegovog toka kroz našu zemlju, a u okviru priprema formirana je preliminarna, odnosno Tentativna lista, koja je kasnije značajno sužena - pojašnjava Gordan Janjić.

- Ove godine smo imali sjajnu okolnost, pronašli smo numizmatički nalaz koji je dosta dobro očuvan, u ovom momentu nečitljiv, ali kada se uradi konzervacija i kada budemo sigurni šta na njemu piše, imaćemo hronološku odrednicu šta zapravo istražujemo i iz kog je tačno perioda - kaže dr Vladimir Petrović, naučni savetnik Balkanološkog instituta SANU.

Pronađeni novčić, vele arheolozi, jedan je od nalaza koji bi mogao da pruži važan odgovor. Ipak, do njegovog tumačenja predstoji konzervacija, a na terenu se nastavlja utvrđivanje dimenzija severnog bedema.

- Naša ideja je da se čitav zapadni bedem konstatuje, utvrđenje koje smo praktično načeli na početku naših radova i da se utvrdi gabarit utvrđenja. Na tome radimo koliko možemo i koliko nam to sredstva dozvoljavaju - dodaje dr Petrović.

Ostaci rimskog vojnog utvrđenja Lakoburgus su na strateški važnom prostoru između Timoka i Dunava, a već šest godina istraživači polako otkrivaju njegove tajne.

- Prve godine otkrili smo jugozapadnu kulu, a sada radimo pravac od severozapadne ka severoistočnoj kuli. Kada bismo utvrdili njegove dimenzije, verovatno bismo znali i dimenzije čitavog utvrđenja, pa bi nam bilo lakše da definišemo i ostale pojedinosti - objašnjava arheolog Gordan Janjić, muzejski savetnik Muzeja Krajine u Negotinu. - Značaj se ne završava samim otkrićem, jer tek stručna obrada može da pokaže kakve informacije predmet čuva.

Lakoburgus se nalazio na mestu sa kojeg se kontrolisao pravac dolinom Timoka i nadgledao pristup Dunavu. Njegov položaj, u blizini ušća Timoka i rimskog grada Akve, današnjeg Prahova, govori o značaju ovog prostora u sistemu rimske granice. Najranija faza izgradnje utvrđenja datira s kraja 1. veka.

"Blumsberi" VOJNO utvrđenje Lakoburgus bilo je važan punkt u sistemu odbrane istočnih granica Rimskog carstva. Kako ističe arheolog Gordan Janjić, nalazi ukazuju da je bilo u upotrebi od drugog do šestog veka.

Inače, dosadašnji rezultati već su pronašli mesto u mnogobrojnim naučnim publikacijama, a Petrović i Janjić najavljuju i novi naučni rad, koji bi trebalo da bude objavljen u prestižnoj ediciji izdavačke kuće "Blumsberi" (Bloomsbury).

- U početku nismo bili sigurni da li je naziv Lakoburgus pravi. Posle par godina utvrdili smo da se radi o lokalitetu koji nosi to ime i koji je u literaturi, u izvorima iz 6. veka i kasnije, kao takav definisan - dodaje Janjić.

Arheološki tim, uz rukovodioce projekta Vladimira Petrovića i Gordana Janjića, čine i arheolozi Jovan Đajić i Jelena Stefanović, kao i arhitekta Konstantin Janjić. Predstoji im, kažu, još mnogo stručnog rada, ali im je potrebna i neprekidna podrška da bi se započeti posao nastavio.

- Želimo da ljudi dolaze ovde sa namerom da vide nešto što ne mogu da vide na drugim mestima i da se obavežemo da o tome brinemo u narednih 100, 200 ili 500 godina. Važno je da to postane tema oko koje će se okupljati arheolozi i svi oni koji vole arheologiju i prošlost - kaže dr Petrović.