uživoVUČIĆEVA SAVETNICA KOD MARIĆA: Uvek je bilo teških zahteva pred Srbijom
Vreme prolazi, ali istina ostaje.
Ponekad tek s vremenske distance vidimo šta nam je promaklo dok je neka priča bila na naslovnim stranama. Tu počinje „Ćirilica“ Milomira Marića. Večeras na Tanjug televiziji, u novom izdanju emisije, Marić razgovara sa Tanjom Jović.
Kaže da je razgovarala sa stranim ambasadorima, kabinetima svetskih državnika poslednjih 12 godina.
- Uvek je bilo nekih teških zahteva pred Srbijom koje je zovem politikom zauzdavanja Srbije - kaže ona.
Ističe da je Srbija u Vučićevo vreme napredovala u odnosu na region, te su iz inostranstva shvatili da je potrebno zaustaviti Srbiju.
Kaže da je osnovni zahtev iz EU bilo usklađivanje spoljne politike.
- Sankcije Rusiji su bili uslov, ali našli bi bilo šta - kazala je Jović.
Podseća na to kakva "frka" je bila što Vučić ide na Paradu pobede u Moskvi, te da je rekla jednom stranom ambasadoru da bi našli nešto drugo za zamerke da nije bilo tog puta u Rusiju. Takođe, istakla je da je rekla ambasadoru da isto nisu rekli Robertu Ficu, premijeru Slovačke.
- To je svađa u porodici - odgovorio joj je ambasador.
Kaže da je Otvoreni Balkan bio komlementaran sa Berlinskim procesom.
- Jedan od problema je bilo zašto sami nešto radimo - kazala je ona.
Ističe da je preponosna što je bila deo Vučićevog tima, te da je on podigao ugled i uticaj Srbije na međunarodnoj sceni.
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