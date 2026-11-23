VUČIĆ OTKRIO JEZIVE DETALJE: Stigla mi je jasna poruka da ću biti likvidiran
ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije, gostovao je u jutarnjem programu televizije RTV Pink, gde je govorio o pretnjama ubustvom koju je dobio.
- Policija je nepostojeća. Dobio sam najteže pretnje ubistvom tokom jučerašnjeg dana, dobio sam jasnu i nedvosmiselnu poruku da ću biti likvidiran - kazao je Vučić.
Komentarisao je i rad Studentske liste u Narodnoj skupštini.
- Znaju da sve što govorim je istina, a sve što su govorili je laž. Kada pitate za solitere, što nije rekao odmah, ja bih rekao ok, ne znam kako ste zaradili, ali ok. Ali nemojte da nam glumite da nemate za odelo, a imate za solitere - dodao je Vučić.
Govorio je i novom predsedniku Narodne skupštine, Aleksandru Čupiću.
- On je bio investitor. Odakle pare za soliter, za svu tu imovinu. To su milioni i milioni evra - zaključio je.
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