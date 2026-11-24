REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Unsplash/Patrick Langwallner

VREME U SRBIJI

Ujutru hladno sa slabim mrazom, tokom dana pretežno sunčano vreme.

Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, koji će u Banatu, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji povremeno biti jak, dok se u Borskom okrugu očekuju i olujni udari.

Vetar će uveče oslabiti, a tokom noći skrenuti na južni i jugoistočni.

Najniža temperatura od minus tri do dva stepena, najviša od pet do devet stepeni.

VREME U BEOGRADU

Posle hladnog jutra slabim mrazom, tokom dana pretežno sunčano vreme.

Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, koji će tokom noći promeniti pravac na južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura oko minus jedan, najviša dnevna oko šest stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U sredu, 25. novembra jutro još hladnije, sa minimalnim temperaturama od minus osam do minus jedan stepen.

Tokom dana očekuje se porast temperature, uz postepeno naoblačenje koje će posle podne i uveče doneti kišu, najpre zapadnim i jugozapadnim, a zatim i ostalim krajevima zemlje.

Na istoku Srbije uveče i tokom noći očekuju se mešovite padavine, odnosno kiša uz poledicu u brdsko-planinskim predelima okrenutim Pomoravlju, dok će istočno od Homoljskih i Kučajskih planina padati sneg, i u nižim predelima, uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.

U košavskom području počeće da duva jak jugoistočni vetar, koji će u Banatu imati i olujne udare. Vetar će oslabiti u četvrtak uveče, 26. novembra.

U četvrtak i petak očekuju se povremene padavine, dok će za vikend, 28. i 29. novembra, doći do pada temperature i prelaska kiše u sneg, uz formiranje snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima.

(sputnikportal.rs)

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