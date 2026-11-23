Sprema se pozajmica za našeg reprezentativca.

Alessio Morgese/IPA Sport / IPA / Profimedia

Srpski fudbaler Aleksandar Stanković (21) nije uspeo da se nametne za veću ulogu u Interu, zbog čega se sve glasnije pominje odlazak na pozajmicu već u januaru. Ni manje, ni više, mladi vezista bi mogao karijeru da nastavi u Premijer ligi, jer ga dva engleska velikana i dalje pomno prate i cene njegove kvalitete. U pitanju su Arsenal i Njukasl!

Sin čuvenog asa Dejana Stankovića imao je sjajnu prošlu sezonu u Klub Brižu. Odigrao je 55 utakmica u svim takmičenjima, dao pet golova i upisao devet asistencije, čime je skrenuo pažnju na sebe. Postao je standardni reprezentativac, a svoj matični klub je "naterao" da iskoristi pravo preče kupovine, vrati ga za obeštećenje od 23 miliona evra i potpiše ugovor do 2031. godine.

Spekulisalo se tada da su ga želeli Liverpul i Brentford, ali da je i on sam hteo da se vrati na "Đuzepe Meacu" i ostavi dublji trag. Međutim, trener Kristijan Kivu, čiji je prvi asistent Aleksandar Kolarov, prednost je uglavnom davao Hakanu Čalhanogluu, Nikolu Bareli, Kurtisu Džonsu i Petru Sučiću, pa je Aleksandar ove sezone skupio tek sedam nastupa, tačnije samo je 116 minuta proveo na terenu.

U međuvremenu ga je zadesila i povreda primicača, zbog koje na prethodnom okupljanju nije mogao da pomogne "orlovima" protiv Nemačke i Grčke. Trenutno je u procesu rehabilitacije, oporavak će trajati još najmanje tri nedelje, ali to ne sprečava italijanske medije da se bave njegovom sudbinom.

Prvi je mogućnost Stankovićevog odlaska iz Milana već ove zime najavio ugledni "Korijere delo sport", a sada je korak dalje otišao "Tuttomercatoweb".

"Povratak u Inter trebalo je za Srbina da predstavlja korak napred u karijeri, ali prva polovina sezone se pokazala komplikovanijom nego što se očekivalo. Konkurencija je žestoka, dobija malo prostora u rotaciji kod Kivua, što privlači pažnju drugih evropskih klubova, koji su spremni da iskoriste ovu priliku. Znaci interesovanja stižu na "Meacu" od Arsenala i Njukasla, pošto su Stankovića pažljivo pratili još dok je bio u Brižu. Vrlo je moguće da u predstojećem zimskom roku on ponovo promeni sredinu", navodi ovaj portal.