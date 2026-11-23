Studentska lista razgovaraće sa međunarodnim predstavnicima o novom prištinskom zakonu
PREDSTAVNICI Studentske liste najavili su da će na sastancima sa predstavnicima međunarodne zajednice pokrenuti pitanje nacrta zakona o centralnom inspektoratu za kulturno nasleđe, koji je skupština privremenih prištinskih institucija usvojila u prvom čitanju.
-Mi ćemo već sutra imati sastanke sa predstavnicima međunarodne zajednice, na kojima ćemo taj problem postaviti kao prioritet i izneti ono što vidimo kao rizik, rekao je za RTS poslanik Studentske liste sa KiM Jugoslav Gašić.
Izrazio je uverenje da mogu uspeti u tome da se taj zakon povuče ili da se urade poboljšanja i korekcije, potencijalno nekim amandmanima, u segmentu koji se prepoznaje kao rizičan i koji može da utiče na status Srpske pravoslavne crkve.
Skupština privremenih prištinskih institucija usvojila je u noći između četvrtka i petka nacrt zakona o centralnom inspektoratu za kulturno nasleđe u prvom čitanju, prema kojem bi inspektori imali nova i proširena ovlašćenja, od nadzora nad radovima na kulturnim dobrima do mogućnosti njihovog obustavljanja.
Inspektori bi mogli da preispituju i zakonitost građevinskih aktivnosti u zaštićenim područjima.
Eparhija raško-prizrenska upozorila je da bi nova ovlašćenja inspektorata za kulturno nasleđe mogla da ugroze zakonom zagarantovana prava Srpske pravoslavne crkve i da zaobiđu zaštitu koju Crkvi već pružaju Zakon o specijalnim zaštićenim zonama, Zakon o verskim slobodama i drugi važeći propisi.
Šef poslaničke grupe Srpske liste u skupštini privremenih prištinskih institucija Igor Simić izjavio je da su poslanici Srpske liste podneli amandmane na taj nacrt zakona.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
U Skupštini Srbije počele konsultacije o daljem toku konstitutivne sednice
23. 11. 2026. u 14:10
SMENjEN DEKAN NOVOSADSKOG DIF-A: Savet fakulteta razrešio Patrika Drida posle hapšenja
23. 11. 2026. u 12:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00 >> 10:01
Komentari (0)