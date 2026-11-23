EPARHIJA raško-prizrenska osudila je izjave poslanika Pokreta Samoopredeljenje Arbera Redžaja, koji je tokom skupštinske rasprave o Nacrtu zakona o Centralnom inspektoratu za kulturno nasleđe osporio srpski identitet pravoslavnih svetinja na Kosovu i izneo optužbe na račun Srpske pravoslavne crkve.

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Naime, Redžaj je, kako su preneli prištinski mediji na albanskom jeziku, kritikovao Ahtisarijev plan o svetinjama SPC, tvrdeći da je njime celokupno albansko pravoslavno nasleđe predstavljeno kao srpsko, odnosno da su, kako je kazao, “pravoslavne crkve služile kao „kazamati i bunkeri za eliminaciju Albanaca“.

Ocenjujući da takve izjave imaju obeležja govora mržnje i da mogu da ugroze bezbednost sveštenstva, monaštva i vernika, u eparhijskom saopštenju se navodi da su sporne izjave izrečene u Prištini, u noći između 19. i 20. novembra, na 13. plenarnoj sednici 11. Saziva tzv. Skupštine Kosova, tokom prvog čitanja Nacrta zakona o Centralnom inspektoratu za kulturno nasleđe.

- Odgovarajući na primedbe srpskih poslanika o mogućim posledicama novih inspekcijskih ovlašćenja, Redžaj je izjavio da su pravoslavne crkve služile kao "kazamati i bunkeri za eliminaciju Albanaca". Tvrdio je i da je Ahtisarijevim planom albansko pravoslavno nasleđe oduzeto Albancima i proglašeno srpskim. Posebno zabrinjava što su takve reči izgovorene upravo u raspravi o zakonu čija bi svrha trebalo da bude zaštita tih istih svetinja - navodi se u saopštenju.

Eparhija takođe podseća da je već 21. novembra upozorila da bi predložena inspekcijska ovlašćenja, u sadašnjem obliku, mogla da posluže za zaobilaženje i obesmišljavanje garancija koje Crkva ima na osnovu Zakona o specijalnim zaštićenim zonama i drugih važećih propisa, a u saopštenju se ukazuje i na izostanak reakcije tokom skupštinskog zasedanja. Eparhija ocenjuje i da se, kada se sa skupštinske govornice bez predočenih dokaza iznose teške optužbe, a izostane reakcija onih koji su zaduženi za održavanje reda na sednici, stvara utisak da je takvo obraćanje dozvoljeno.

ZAŠTO SU PALILI SVETINjE AKO SU ALBANSKE? Uz podsećanje na martovski pogrom 2004 godine koji se dogodio na račun lažnih optužbi protiv Srba, eparhija opominju koliko može biti opasna atmosfera u kojoj se zapaljive optužbe nesmetano šire. -Tada su srpski pravoslavni hramovi i manastiri paljeni, rušeni i skrnavljeni, a mnoge porodice bile su primorane da napuste svoje domove. S pravom bismo mogli da se zapitamo zašto bi ekstremisti na Kosovu palili i uništavali pravoslavne crkve ako su, kako oni tvrde, albanske - navodi se u saopštenju.

- Eparhija smatra da ovakve izjave imaju obeležja govora mržnje. One podstiču neprijateljstvo i daju monasima, monahinjama, sveštenstvu i vernicima razloga da brinu za svoju bezbednost - dodaje se daljeu saopštenju eparhije raško prizrenske.

Ukazano je na to da se tvrdnje o navodnom prisvajanju albanskog pravoslavnog nasleđa kroz Ahtisarijev plan mogu čuti i u pojedinim kosovskim medijima, ali da posebnu težinu dobijaju kada ih iznosi poslanik koji učestvuje u odlučivanju o zakonu o zaštiti kulturnog nasleđa.

- O poreklu ovih svetinja svedoče istorijski izvori koji su jasno utvrđeni i prihvaćeni u međunarodnoj akademskoj javnosti, a o njima se vekovima stara Srpska pravoslavna crkva. Poštovanje njene imovine i verskog i istorijskog identiteta njenih svetinja ujedno je i obaveza koja proizlazi iz ustavnih i zakonskih garancija, kao i iz međunarodnih dokumenata o zaštiti srpske verske i kulturne baštine na Kosovu i Metohiji - dodaje se u saopštenju eparhije raško prizrenske povodom usvajanja nacrtas tzv. zakona o Centralnom inspektoratu za kulturno nasleđe koje je krajem protekle sedmice, u petak u dva sata iza ponoći u prvom čitanju usvojila tzv. Skupština Kosova.

Pozivajući tzv kosovske institucije da osude izjave poput onih koje je izrekao poslanik Samoopredeljenja i primenom skupštinskih pravila spreče da vređanje na verskoj i nacionalnoj osnovi postane prihvatljiv način obraćanja u Skupštini, eparhija očekuje od međunarodnih redstavnika da u daljem nacrtz tzv zakona insistiraju na poštovanju već zajemčenih prava Crkve jer je, kako ističu,njihova podrška važna i za zaštitu verske i kulturne baštine svih zajednica na Kosovu i Metohiji.

Na kraju saopštenja ističe se da Eparhija ostaje posvećena dijalogu i spremna na saradnju sa svim ljudima dobre volje.

- Uvereni smo da svetinje svake zajednice zaslužuju zaštitu i poštovanje. Za srpske pravoslavne svetinje, čija je ugroženost tokom proteklih 27 godina podrobno dokumentovana, to podrazumeva i poštovanje Crkve koja ih čuva i ljudi koji u njima žive i mole se - zaključuje se u saopštenju.